八貫去年全年EPS 6.27元 配發現金股利4.8元

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-13 17:11

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TPU 廠八貫 (1342-TW) 今 (13) 日公告 2024 年財報，營業淨利 5.2 億元、稅後淨利 4.9 億元，每股純益 6.27 元；董事會同步通過 113（2024）年度盈餘分配案，將配發現金股利每股 4.8 元，配發率達 76.6%；以八貫 2 月 13 日收盤參考價 113 元計，現金殖利率為 4.25％。

八貫表示，2024 年歐美通膨壓力影響民生消費意願、加上美國政府預算緊縮，使八貫戶外與醫療客戶採購趨向保守，然自 8 月起戶外與醫療產品需求築底回溫，加上航太救生與軍工產品業績維持高成長，推升去年第四季營收達新台幣 6.7 億元，為全年表現最佳一季。

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八貫提到，2024 全年營收維持穩健，惟第四季在積極爭取訂單收到成效下，造成急單比重拉高，在無可避免需調整生產排程下，導致換線成本增加，因此對單季毛利率造成影響，加上公司持續研發新產品，因配合客戶新品預計於今年上市，使得研發費用較去年同期增加約三成，致全年獲利較去年同期減少，公司 2024 全年毛利率 30％、營益率 21％，較 2023 年減少，稅後淨利率與前一年度表現則相當為 20％。