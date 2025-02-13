研調：生成式AI手機2027年滲透率估逾40% 推升記憶體需求

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-13 15:06

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研調機構 Counterpoint Research 最新報告指出，隨著生成式 AI 技術快速發展，預計 2027 年生成式 AI 手機滲透率將達 43%，全球裝置使用基數有望突破 10 億台，此趨勢將推動記憶體技術創新，並帶動市場需求升級。

Counterpoint Research 表示，生成式 AI 智慧型手機是可運用大規模預訓練生成式 AI 模型，創造原創內容或執行情境感知任務的行動裝置。這類設備具備多模態能力，可處理文字、圖像、語音等多種輸入，並生成多元輸出，提供流暢且無縫的使用者體驗。

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從市場規模來看，2023 年全球智慧型手機出貨量達 11.7 億支，但符合生成式 AI 定義的手機比例不到 1%。隨著主要手機製造商積極在中高階與旗艦機種導入生成式 AI 功能，市場規模將快速擴張。

隨著生成式 AI 技術導入，智慧型手機將從主要用於娛樂的裝置，轉型為生產力與娛樂兼具的多功能平台。用戶未來可在行動中透過語音指令生成簡報或圖表，或由 AI 助理處理預約等事務。雖然目前大部分運算仍依賴雲端處理，但隨著 AI 模型複雜性增加，未來對高效能記憶體的需求將逐步升高。

為因應生成式 AI 對記憶體效能的需求，產業正積極布局多項創新技術。其中，記憶體處理器（PIM）技術透過在記憶體內直接執行部分運算，可降低資料傳輸的延遲與能耗，特別適用於高階智慧型手機。不過由於 PIM 需與特定處理器協同開發，標準化進程相對複雜。目前三星已與 Google、高通和 AMD 合作開發相關技術，SK 海力士、美光亦積極投入。

在記憶體標準方面，LPDDR6 預計將成為未來智慧型手機的主流規格，透過製程微縮提升速度並降低功耗。此外，將算術邏輯單元（ALU）整合至 DRAM 中，可進一步提升計算效率，減少對外部處理器的依賴。在 Wide I/O 多通道技術方面，隨著摺疊手機興起，裝置內部空間限制放寬，為導入多通道記憶體提供可能。