研調：iPhone 15榮登2024年全球最暢銷智慧型手機

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-05 16:05

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研調機構 Counterpoint Research 全球手機型號銷售追蹤（Global Handset Model Sales Tracker），Apple(AAPL-US) 的 iPhone 15 榮登 2024 年全球最暢銷智慧型手機。Apple 與 Samsung 持續領跑全球十大最暢銷機型榜單，其他品牌已連續三年未能進入前十，而 Samsung(005930-KR) 在 2024 年的表現強勁，入榜機型從 2023 年的三款增加至四款。

Counterpoint Research 資深分析師 Karn Chauhan 表示，Apple 的 iPhone 15 成為 2024 年最暢銷智慧型手機，美國與中國市場貢獻近半數的全球銷量。iPhone 15 Pro Max 與 iPhone 15 Pro 則分別位居第二、第三名。

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Karn Chauhan 提到，消費者對 Pro 系列的偏好顯著上升，Pro 機型全年銷量首次超過所有 iPhone 銷量的一半。Apple 透過優惠的分期付款方案與舊機換新活動，加速高端化趨勢，使 iPhone 觸及更廣泛的消費族群，尤其是在新興市場。這一趨勢助力 Apple 首次躋身 2024 年第 4 季印度前五大智慧型手機品牌。

Counterpoint Research 分析師 Harshit Rastogi 指出，Samsung 的 Galaxy S24 Ultra 成為自 2018 年以來，首款進入年度十大榜單的 Galaxy S 系列機型，為首款具備生成式 AI（GenAI）技術的 Galaxy 智慧型手機，引發市場高度關注。

Harshit Rastogi 表示，Samsung 將 GenAI 作為核心賣點，成功帶動市場需求，取得先發優勢。其中，聊天 / 筆記助手（Chat/Note Assist）、圈選即搜尋（Circle to Search）及即時翻譯（Live Translation）等功能獲得消費者廣泛好評。

2024 年，超過半數的 Galaxy S24 系列銷量來自美國與西歐市場，相較於 2023 年 Galaxy S23 系列在這些市場的銷量占比 60% 有所下降。另一方面，中東非洲等新興市場需求顯著增長，展現 Samsung 成功的市場拓展策略。

此外，Galaxy A15 系列表現優於前代 A14，排名較 A14 在 2023 年的表現更進一步。A15 系列在全球多個市場銷量強勁，其中北美市場年增長幅度最高，每售出五台 A15 系列手機，就有一台來自北美，顯示該市場的強勁需求。

積極的促銷策略與消費者的正面評價進一步推動銷量成長。Galaxy A15 在提供豐富功能的同時維持親民價格，進一步鞏固 Samsung 的市場競爭力。