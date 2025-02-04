研調：全球智慧型手機2024年營收回溫 平均售價創歷史新高
鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-04 17:45
研調機構 Counterpoint Research 指出，2024 年全球智慧型手機營收較 2023 年增長 5%，結束連續兩年的下滑趨勢，全球平均售價（ASP）達到 356 美元，創下歷史新高。
Counterpoint Research 表示，全球智慧型手機出貨量也在兩年後展現回升，主要受惠於全球經濟環境的改善以及消費者信心的回升，進而推動 5G 技術的普及，以及更高效能的相機和處理器等功能的升級需求。
Counterpoint 資深分析師 Shilpi Jain 表示，2024 年智慧型手機市場出現多項回暖信號，無論是平均售價（ASP）還是出貨量均有所增長。營收增長持續超越出貨量增長，且平均售價（ASP）創下新高，這主要受到手機 OEM 對高端市場日益重視，以及消費者對高端裝置需求上升和成本上漲的驅動。
Shilpi Jain 展望 2025 年，智慧型手機出貨量預計將以個位數增長，而平均售價（ASP）和營收將繼續超越出貨量的增長。低成本 5G 裝置及 Generative AI（生成式人工智慧）技術在低價位市場的普及，將成為 2025 年值得關注的主要趨勢。
Counterpoint 研究總監 Jeff Fieldhack 表示，儘管蘋果的 iPhone 出貨量年減 3%，但這對品牌營收的影響相對較小，平均售價（ASP）持續增長，並突破 900 美元大關，創下新紀錄。
Jeff Fieldhack 指出，蘋果 Pro 系列在品牌陣容中的貢獻不斷提升。此外，蘋果亦積極拓展新興市場，特別是在拉丁美洲表現突出，iPhone 出貨量年增長 44%，得益於新系列的當地供應及舊款機型的價格優惠。
三星在全球智慧型手機市場中仍然領跑出貨量，儘管 2024 年面臨小幅下降。該品牌的出貨量下降被平均售價（ASP）增長所抵消，並幫助營收增長 2%。另外，S24 系列的優於前代表現。三星在高階市場的人工智慧領域持續領航，地位進一步得到鞏固。
在前五大手機 OEM 中，vivo 的營收增長最快，年增長 20%，主要得益於在中國和印度市場的成功。Vivo 在這些市場的出貨量居於首位。
小米的全球出貨量年增長 16%，成為前五大手機 OEM 中增長最快的品牌。這一成就得益於其精簡的產品組合、推出更具競爭力的平價 5G 新品，以及在拉丁美洲和中東非洲市場的拓展。小米在中國高端市場的表現亦相當亮眼。此外，小米進軍汽車領域，進一步提升了品牌形象。
儘管全球智慧型手機市場展現成熟的跡象，表現在增長緩慢和換機週期延長，但未來幾年仍有成長潛力。中東非洲、拉丁美洲、印度和東南亞等新興市場，預計將成為未來的增長驅動力。
- 如何發揮多重資產策略的最大優勢?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 研調：2024年智慧手機市場成長4% 結束連2年下跌
- 研調：中國手機市場Q4銷量年減3.2% 華為重返榜首、小米緊追
- 台灣2024年手機市場回溫 全年銷量突破500萬台大關
- 三星樂看台灣手機市場 估今年雙位數成長 擴大布局高階手機