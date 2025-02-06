華碩發表新旗艦手機Zenfone 12 Ultra 銷售可望增3成

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-02-06 18:09

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華碩 (2357-TW) 今 (6) 日發表新款旗艦手機 ASUS ZenFone 12 Ultra，為首款搭載華碩自家研發的「福爾摩沙 AI 大模型」的手機，華碩全球副總裁林宗樑預估，ZenFone 12 Ultra 銷售可望較上一代成長 30%。

林宗樑表示，現今全球手機市場走向高階及低價機種的兩極化，華碩積極布局高階機種，除了 ZenFone 外，電競品牌 ROG 表現也不俗，因此雖然手機市場成長停滯，但華碩手機品牌營收持續成長。

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林宗樑進一步指出，以售價 2.5 萬元以上的高階機種來看，華碩在台灣市場排名前二，而此次發表的 ZenFone 12 Ultra，預估在台灣的銷售可望較上一代成長 30%，除了台灣市場外，也鎖定歐美、日本市場。

ZenFone 12 Ultra 採用高通 Qualcomm Snapdragon 8 Elite 處理器，NPU 效能提升 40%，多款實用 AI 功能支援雲端 / 地端自由切換；其中，AI 旗艦攝影再進化，六軸防手震 Hybrid 雲台 4.0，可校正正負 5 度晃動，較前一代整體提升 66%。

另外，「AI 錄音筆記 2.0」、「AI 文章摘要」、「AI 檔案摘要」，可支援雲端 / 地端自由切換，不僅可將語音轉換文字，還能辨識發話者，更精準地摘要內容及翻譯多種語言；亦可在瀏覽器、APP 或手機中的 PDF、TXT 和 Word 文件快速生成摘要。

而升級支援 Line、Whatsapp、WeChat 的「AI 即時通話口譯 2.0」及「AI 搜尋助手」，則透過地端 Qualcomm Hexagon NPU 支援即時轉錄、翻譯，精準處理手機內隱私資訊，採用先進 Meta Llama 3 8B 模型，免連網快速處理摘要，加上華碩最佳化調整，中文處理能力貼合台灣人使用需求。