公股數位轉型擔綱領航！一銀整合AWS數據分析雲端平台搶先上線
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-13 12:59
第一銀行因應金融機構上雲政策，始終對於雲端技術的採用具備市場敏銳度，早於 2022 年即運用 Amazon CloudFront 低延遲內容交付網路技術，提升公開網站對外反應速度及使用者體驗，並於銀行公會 2024 年 7 月公布「金融機構作業委外使用雲端服務自律規範」前，就同步規劃運用 Amazon Web Services (AWS) 雲端服務打造數據分析雲端平台，並於今年 2 月正式上線，成為首家建置數據分析雲端平台的公股銀行，展現數位轉型的決心。
一銀表示，此雲端平台首階段應用場景將聚焦於開放資料分析，透過運用與整合 AWS 的各種雲端技術，充分發揮雲端動態擴展高階算力資源的優勢；同時，行也規劃應用生成式 AI 基礎模型託管服務 AWS Bedrock 來建立大語言模型實驗場域，以因應生成式 AI 日新月異的進化速度，並掌握 AI 代理在業務流程優化或金融服務創新的先機。
一銀未來也將規劃在數據分析雲端平台運用 AWS Lambda 無伺服器運算服務蒐集公開資料，除可提升部署靈活度外，也可降低維運成本與資安風險，後續計畫將在第二階段逐步完善地雲同步機制，並整合內部與外部資料源建構完整的數據湖平台，建立 AI 驅動與數據決策的基石，期望為金融服務與營運流程帶來更多創新價值。
一銀持續將創新科技融入銀行服務與營運流程，並逐步實現數據驅動與 AI 決策的願景，在數位轉型上備受肯定，除榮獲有金融界奧斯卡之稱的「菁業獎」及《哈佛商業評論》「鼎革獎」等多項知名獎項肯定外，亦曾獲金融研訓院「金融創新指數 (Financial Innovation Index)」評比為第一群銀行，以及「2024 年金融科技創新與數位轉型大調查」被評比為領先者的唯一公股銀行。
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