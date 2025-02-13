〈財報〉通膨持續影響消費 雀巢2024銷售額成長速度20多年最慢

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-02-13 15:23

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全球最大包裝食品公司雀巢今 (13) 日公布 2024 年財報，全年銷售額 914 億瑞士法郎，有機成長率 2.2%，略低於分析師預期的 2.1%，但較 2023 年 7.2% 增幅大幅減少，創 20 多年來最弱成長表現，主要受到多年高通膨率導致消費者支出回落的影響。

最新財報數據顯示，雀巢去年有機銷售成長速度低於疫情期間和 2008 年金融危機期間，該公司將業績下滑歸因於消費需求疲軟和嚴峻的經濟環境，即使雀巢看好今年下半年的銷售成長率，將從上半年的 2.1% 升至 2.3%。

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至於衡量銷售量關鍵指標—實質內部成長率，雀巢去年成長 0.8%，在 2023 年萎縮後重回正值區域，主要因為咖啡是最大貢獻者，實現中等個位數的增幅。

此外，去年雀巢凈利則下降 2.9% 至 108.8 億瑞郎，這家食品巨頭也示警，今年利潤率將有所下滑，但預測全年有機銷售額將成長，並維持去年 11 月資本市場日期間提出的目標。

製造美極高湯塊和咖啡的這家製造商預期，該公司今年基礎營業利潤 (UTOP) 利潤率將達到 16% 或更高，低於去年 17.2% 的 UTOP 利潤率。

雀巢執行長 Laurent Freixe 說：「從 2025 年開始，我們預計我們的行動將推動有機銷售增長的改善，在我們為增長而投資的同時，短期內將降低潛在的營業獲利率。」

近年來，消費品公司紛紛漲價應對成本上漲，但因此導致購物者減少購買，業者也因此難以提高銷售量。

分析師指出，可可和咖啡等大宗商品成本上漲恐損害雀巢等消費品公司未來的獲利能力，而川普政府推出的貿易關稅可能會加劇這些壓力。