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〈焦點股〉有望迎俄烏戰後重建商機 散裝航運股連袂飆漲

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-13 12:28

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〈焦點股〉有望迎俄烏戰後重建商機 散裝航運股連袂飆漲。(圖：慧洋提供)

俄烏戰爭結束有譜，美國總統川普表示，俄羅斯總統普丁同意立即啟動停火談判，由於戰後重建需求龐大，激勵散裝航運今 (13) 日股價大漲，裕民 (2606-TW) 漲停，新興 (2605-TW)、四維航 (5608-TW) 均漲逾 7%，正德 (2641-TW) 和慧洋 - KY(2637-TW) 漲逾半根漲停板。

美國總統川普表示，先後與普丁和烏克蘭總統澤倫斯基通話，討論俄烏戰爭，普丁已同意立即啟動停火談判，而澤倫斯基和普丁一樣，希望實現和平。


消息激勵今日散裝航運股盤中越走越高，慧洋表示，美國新政府上任後，祭出的關稅政策使全球經濟不確定性大幅增加，但俄烏、紅海一帶等區域衝突是否有機會停戰並進入戰後重建階段，影響原物料的需求，也將是後續影響運價關鍵。

由於戰後重建主要會帶動水泥、鋼材等原物料需求，主要運送鐵礦砂的海岬型船隊業者裕民也將成為主要受惠航商。

不過，目前散裝處傳統淡季，運價尚未有築底復甦跡象，波羅的海海峽型 (BCI) 最新報價跌 8.7%，過去一季跌幅已達 70%，造成波羅的海綜合指數 (BDI) 最新報價跌 3.1%，近一季跌幅 52%，而波羅的海巴拿馬 (BPI) 最新報價跌 2.7%，季跌 17.6%。

文章標籤

俄烏戰爭散裝原物料BDI

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