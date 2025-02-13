〈焦點股〉有望迎俄烏戰後重建商機 散裝航運股連袂飆漲
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-13 12:28
俄烏戰爭結束有譜，美國總統川普表示，俄羅斯總統普丁同意立即啟動停火談判，由於戰後重建需求龐大，激勵散裝航運今 (13) 日股價大漲，裕民 (2606-TW) 漲停，新興 (2605-TW)、四維航 (5608-TW) 均漲逾 7%，正德 (2641-TW) 和慧洋 - KY(2637-TW) 漲逾半根漲停板。
美國總統川普表示，先後與普丁和烏克蘭總統澤倫斯基通話，討論俄烏戰爭，普丁已同意立即啟動停火談判，而澤倫斯基和普丁一樣，希望實現和平。
消息激勵今日散裝航運股盤中越走越高，慧洋表示，美國新政府上任後，祭出的關稅政策使全球經濟不確定性大幅增加，但俄烏、紅海一帶等區域衝突是否有機會停戰並進入戰後重建階段，影響原物料的需求，也將是後續影響運價關鍵。
由於戰後重建主要會帶動水泥、鋼材等原物料需求，主要運送鐵礦砂的海岬型船隊業者裕民也將成為主要受惠航商。
不過，目前散裝處傳統淡季，運價尚未有築底復甦跡象，波羅的海海峽型 (BCI) 最新報價跌 8.7%，過去一季跌幅已達 70%，造成波羅的海綜合指數 (BDI) 最新報價跌 3.1%，近一季跌幅 52%，而波羅的海巴拿馬 (BPI) 最新報價跌 2.7%，季跌 17.6%。
- 如何發揮多重資產策略的最大優勢?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 繼和習近平通話後 CNN：就職後數日內 川普將跟普丁通話談結束俄烏戰爭
- 散裝船運價走低 慧洋-KY 1月獲利年減97% EPS 0.02元
- 美財長本周造訪基輔！紐時：川普數周前也秘密指示中東特使Witkoff促進俄烏談判
- 俄烏迎終戰？川普與俄烏總統通話：兩人都希望和平 烏加入北約拿回失土想法不切實際