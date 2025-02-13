〈焦點股〉有望迎俄烏戰後重建商機 散裝航運股連袂飆漲

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-13 12:28

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美國總統川普表示，先後與普丁和烏克蘭總統澤倫斯基通話，討論俄烏戰爭，普丁已同意立即啟動停火談判，而澤倫斯基和普丁一樣，希望實現和平。

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消息激勵今日散裝航運股盤中越走越高，慧洋表示，美國新政府上任後，祭出的關稅政策使全球經濟不確定性大幅增加，但俄烏、紅海一帶等區域衝突是否有機會停戰並進入戰後重建階段，影響原物料的需求，也將是後續影響運價關鍵。

由於戰後重建主要會帶動水泥、鋼材等原物料需求，主要運送鐵礦砂的海岬型船隊業者裕民也將成為主要受惠航商。