俄烏迎終戰？川普與俄烏總統通話：兩人都希望和平 烏加入北約拿回失土想法不切實際

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-02-13 09:50

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美國總統川普周三 (12 日) 表示，他認為烏克蘭加入北約的前景「不切實際」且可能性不大，並稱當日與烏國總統澤倫斯基的電話會談「非常順利」。川普在同日稍早也跟俄國總統普丁通話。

川普是在白宮發表談話時針對防長 Pete Hegseth 有關烏國加入北約機率不大言論發表上述最新看法。

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美國防長 Hegseth 周三在布魯塞爾舉行的烏克蘭防務聯絡小組會議上表示，期望烏克蘭回到 2014 年俄國兼併克里米亞之前的邊界，是不切實際的。

Hegseth 還淡化烏國加入北約建議，並稱無論任何未來安全安排，美軍都不會部署烏克蘭。他說，川普希望歐洲為烏克蘭安全負起更多財務和軍事責任。

川普則在跟澤倫斯基通話後於 Truth Social 上寫道：「他跟普丁總統一樣，希望和平。我們討論了許多與戰爭有關的話題，但主要討論了 2 月 14 日在慕尼黑舉行的會議，副總統范斯和國務卿盧比歐將率團出席。」

川普還指出，澤倫斯基擬達成解決烏克蘭衝突的協議，但未說明具體條件，與普丁的對話可能「很快」進行。

他在白宮對記者表示，他認為烏國有可能實現停火，並稱在跟普丁的通話中，他聽到普丁表示，需要永久解決問題。「普丁不希望它結束後，六個月後戰鬥又繼續。我提到了停戰，讓殺戮停止。我認為我們會在某個時候達成停戰。普丁現在想要和平，在拜登當總統時，他不這麼想。」

川普還說，他打算經常通過電話與普丁打交道，周三跟普丁交談了一個多小時。