啓碁致力研發綠色網通產品 榮獲2025 SEAL Awards環境倡議獎

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-13 09:58

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網通廠啓碁 (6285-TW) 的永續績效再獲國際大獎肯定，以計畫「堅持綠色設計，驅動低碳轉型」獲頒 SEAL Awards 環境倡議獎，是今年唯一獲得該殊榮之台灣企業。

SEAL（Sustainability, Environmental Achievement & Leadership）Awards 每年表揚全球足堪楷模的企業、新聞工作者對永續發展的貢獻，環境倡議獎特別表彰推動環境進步、展現領導力並實現可持續性未來的計劃，歷年得獎企業如 AMD、Cisco、Qualcomm 等，啓碁長期耕耘永續實務之成果斐然。

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啓碁研發綠色網通產品，重新設計生產流程，將環境因素融⼊產品開發，降低產品在全生命週期對環境可能造成的影響，並透過智慧設計，讓產品達生態、經濟需求平衡。

同時，啓碁積極改善廢棄物收集與處理流程，越南廠於去年底取得 UL 2799 廢棄物零填埋最高級別鉑金級認證，廢棄物轉化率達 100%。啓碁更開拓多元減碳路徑，通過教育訓練、講座或提案，提升員工、合作夥伴對環保的認知和創新能力，又以議合、評鑑及稽核等方式，強化供應商對永續的重視與行動力。

啓碁內部各事業單位均將綠色產品作為策略擘劃重點，執行長及一級主管皆參與永續轉型相關決策，反映啓碁對永續經營的重視。董事會並決議通過環境永續政策、能源管理政策及水資源管理政策等，每年進行內部稽核與第三方驗證，確保符合 ISO 14001、ISO 14064、ISO 50001、IECQ QC 080000 等國際標準和實施成效，持續精進相關管理制度。

此外，永續發展委員直接下轄董事會，定期檢視氣候相關法規、連結內外部倡議與資源、追蹤公司減碳績效，強化董事會的永續治理。

啓碁科技總經理暨執行長高健榮表示，氣候變遷已經是全球風險的核心議題，啓碁以綠色設計與生產積極因應，推動低碳選料及碳管理系統化，將永續理念深植於產品全生命週期，不斷提升永續經營實力，落實公司對環境保護的承諾。