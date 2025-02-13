插旗日本再締新猷！一銀大阪出張所獲日本金融廳核准 Q3正式營運
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-13 14:43
第一銀行海外拓點再締新猷，大阪出張所於今 (13) 日獲日本金融廳核准設立，預計 2025 年第三季開業營運，未來將與東京分行緊密合作，深耕日本本州市場，在當地布建更完整綿密之金融服務網，為客戶提供優質且全方位的金融服務。
第一銀行東京分行成立於 1994 年，在日本紮根營運 31 年，以一般民眾及中小企業之存、放款等零售業務為主，近年亦加深與當地大型都市銀行合作，積極參貸優質聯貸案件；大阪位於日本中西部，是關西地區政治、經濟及交通中心，與東京、北海道和福岡四個地區同為日本政府規劃推動的「金融及資產運用特區」，希冀透過金融改革與創新，吸引國內外投資並推動經濟成長及營運資金流動，促進金融業與地方產業發展，四大特區各有因地制宜的特色發展模式，大阪特區著眼於積極吸引海外投資，利用地區產官學合作優勢和包容的文化特性，推動創新創業。
發展海外業務迄今近半世紀的第一銀行，成功跨足四大洲，大阪出張所將成為第 44 處海外據點，續居公股銀行之冠，且緊密布局國際金融中心及主要新南向國家，有助串聯全球服務網絡，壯大海外業務規模，同時掌握業務發展機會，提升海外獲利動能；海外經營成果亦獲海外信保基金「總送保融資金額優等獎」、台灣傑出金融業務菁業獎「最佳海外發展獎 - 優等」等獎項的肯定。
展望未來，第一銀行將持續擴大海外市場，發揮全球據點綿密優勢與國內成功扶植中小企業豐厚基礎，提供全方位跨境金融服務，為臺灣國際金融人才領航貢獻心力，提供全球客戶堅實後盾。
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