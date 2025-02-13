〈焦點股〉勤誠受惠多元客戶AI需求強勁 跳空漲逾半根停板

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-13 12:25

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機殼廠勤誠 (8210-TW) 長期經營多元客戶有成，包含大型雲端業者 (CSP)、系統整合商 (SI) 及通路客戶等，受惠客戶 AI 需求強勁，帶動 1 月營收表現亮眼，寫下歷史同期新高，激勵勤誠今 (12) 日跳空漲逾半根停板。

勤誠早盤以 288 元跳空開高，盤中最高漲至 295 元，漲逾半根停板，試圖挑戰 300 元關卡，截至 11 點 50 分，股價暫報 290.5 元，漲幅 6.02%，站回所有均線，成交量超過 5000 張。至於三大法人本周籌碼動向，本周合計買超 432 張。

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勤誠 1 月營收 11.2 億元，月減 30.54%，年增 0.48%。勤誠表示，1 月營收受到農曆春節工作天數減少影響，較去年 12 月營收減少，不過受惠終端客戶需求強勁，仍較去年同期年增，且創歷年同期新高。

勤誠長期耕耘多元客戶，包括 CSP、SI 及通路客戶等，且積極拓展新客戶與開發新專案，近兩年更受惠 AI 應用的資本支出，勤誠也參與各項專案的設計與生產，力求在科技發展趨勢下，協助整體供應鏈發展，同步延伸挖掘商機，優化營運成果。