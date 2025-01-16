勤誠董事長陳美琪：當AI技術不再是概念 將帶來機會與挑戰

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-16 20:37

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伺服器機殼廠勤誠 (8210-TW) 今 (16) 日舉辦尾牙，董事長陳美琪表示，當 AI 技術不再是概念，而是具體的應用，將為產業帶來前所未有的機會與挑戰。

陳美琪致詞時表示，在 AI 浪潮中，天天都有變數，2024 年是最難、最複雜的一年，不過關關難過關關過，勤誠能夠在競爭激烈的市場中脫穎而出，關鍵在於團隊的共同努力與永續發展的核心價值。

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執行長陳亞男則表示，2024 年對公司而言是充滿挑戰與機遇的一年，不過勤誠 2024 年營收達 145.2 億元，年增 29%，再次刷新歷史紀錄。

勤誠長期耕耘各類客戶，包含雲端服務提供商 (CSP)、系統整合商 (SI)、通路客戶等，近年受惠於終端客戶的 AI 建置資本支出增加，營運屢創佳績。

展望 2025 年，持續看好 AI 伺服器的成長動能，終端客戶的專案大多也具有延續性，除了既有專案穩定出貨外，也持續開發新客戶及設計新專案，同步延伸與 CPU、GPU 大廠的合作。