勤誠董事長陳美琪：當AI技術不再是概念 將帶來機會與挑戰
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-16 20:37
伺服器機殼廠勤誠 (8210-TW) 今 (16) 日舉辦尾牙，董事長陳美琪表示，當 AI 技術不再是概念，而是具體的應用，將為產業帶來前所未有的機會與挑戰。
陳美琪致詞時表示，在 AI 浪潮中，天天都有變數，2024 年是最難、最複雜的一年，不過關關難過關關過，勤誠能夠在競爭激烈的市場中脫穎而出，關鍵在於團隊的共同努力與永續發展的核心價值。
執行長陳亞男則表示，2024 年對公司而言是充滿挑戰與機遇的一年，不過勤誠 2024 年營收達 145.2 億元，年增 29%，再次刷新歷史紀錄。
勤誠長期耕耘各類客戶，包含雲端服務提供商 (CSP)、系統整合商 (SI)、通路客戶等，近年受惠於終端客戶的 AI 建置資本支出增加，營運屢創佳績。
展望 2025 年，持續看好 AI 伺服器的成長動能，終端客戶的專案大多也具有延續性，除了既有專案穩定出貨外，也持續開發新客戶及設計新專案，同步延伸與 CPU、GPU 大廠的合作。
2025 年是勤誠推動「全球製造在地化」布局的關鍵年，年初已快速完成勤鋒 NCT 廠搬遷作業，新的樹林廠區產能提升可滿足客戶快速打樣需求；年中則預計完成美國 NCT 廠建置，可就近滿足美系客戶的打樣需求，提供更即時且快速的前端服務；2026 年則預計完成馬來西亞廠的建置，以強化海內外製造基地及全球供應鏈布局。
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