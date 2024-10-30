勤誠斥資3.58億購地 馬來西亞新廠2026年H1試產

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-10-30 18:56

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伺服器機殼廠勤誠 (8210-TW) 今 (30) 日舉行馬來西亞新廠土地簽約儀式，勤誠斥資 4900 萬馬幣(約新台幣 3.58 億元)，向士乃機場城公司購買 65.6 萬平方英尺的土地，並開始建廠作業，預計 2026 年上半年投入試量產。

勤誠表示，近年考量地緣風險變化，以及終端需求暢旺，設立多元化海外生產據點以強化全球製造布局及產業競爭力，同時看好馬來西亞成為東南亞資料中心樞紐的優勢，預期馬來西亞新廠將是勤誠推動全球在地化生產策略的重要一步。

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勤誠提到，隨著生成式 AI 興起，各類型伺服器的需求持續升溫，而勤誠在 AI 伺服器的加持下，積極強化海內外製造基地以及全球供應鏈布局，以滿足終端客戶需求，以及達成營運成長目標。

馬來西亞廠為勤誠第一座在東南亞的製造基地，也是強化全球製造在地化的前哨站。而馬來西亞廠將延續勤誠推動低成本智能製造的理念，打造低碳綠工廠，並精實生產結合數位化與自動化，強化精實拉動製造實力，為全球雲端產業、AI 伺服器客戶提供優質且即時的服務。