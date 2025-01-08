勤誠AI伺服器專案動能強勁 2024全年營收145億元寫新猷

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展望 2025 年，勤誠表示，今年 AI 伺服器專案成長動能延續，對今年營運維持正向看法。不過也提到，2025 年總經環境較不穩定，美國新任總統川普的關稅政策增添不卻定因素，可能壓抑伺服器復甦力道。

對此，勤誠將持續因應終端客戶需求，並密切關注外部環境變化，即時調整營運方向，同時考量地緣政治變化，「全球製造在地化」也成為勤誠近年策略之一。

勤誠進一步說明，近日已完成勤鋒廠搬遷作業，由五股廠區搬至樹林廠區，並進行 NCT 擴產規劃，未來可以更加快速滿足客戶打樣需求。同時，也在 2024 年底啟動美國加州及馬來西亞廠區的建置，待新廠建置完成，有機會服務更多新客戶或新專案。