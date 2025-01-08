勤誠AI伺服器專案動能強勁 2024全年營收145億元寫新猷
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-08 19:27
機殼廠勤誠 (8210-TW) 受惠 AI 伺服器以及通用型伺服器需求強勁，推升 2024 年營收表現亮眼，全年營收達 145.17 億元，年增近 3 成，且創下歷史新高紀錄。
勤誠 2024 年 12 月營收 16.1 億元，月增 33.14%，年減 11.1%；第四季營收 38.65 億元，季減 9.5%，年減 18.3%；累計 2024 全年營收 145.17 億元，年增 29.1%。
展望 2025 年，勤誠表示，今年 AI 伺服器專案成長動能延續，對今年營運維持正向看法。不過也提到，2025 年總經環境較不穩定，美國新任總統川普的關稅政策增添不卻定因素，可能壓抑伺服器復甦力道。
對此，勤誠將持續因應終端客戶需求，並密切關注外部環境變化，即時調整營運方向，同時考量地緣政治變化，「全球製造在地化」也成為勤誠近年策略之一。
勤誠進一步說明，近日已完成勤鋒廠搬遷作業，由五股廠區搬至樹林廠區，並進行 NCT 擴產規劃，未來可以更加快速滿足客戶打樣需求。同時，也在 2024 年底啟動美國加州及馬來西亞廠區的建置，待新廠建置完成，有機會服務更多新客戶或新專案。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 勤誠斥資3.58億購地 馬來西亞新廠2026年H1試產
- 受惠AI伺服器、通用型伺服器同步增溫 Q3獲利年增1.58倍
- 勤誠前11月營收達129億續寫新猷 超越去年全年
- 勤誠前11月營收達129億續寫新猷 超越去年全年
上一篇
下一篇