search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

勤誠AI伺服器專案動能強勁 2024全年營收145億元寫新猷

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-08 19:27

cover image of news article
勤誠AI伺服器專案動能強勁，2024全年營收145億寫新猷。(圖：shutterstock)

機殼廠勤誠 (8210-TW) 受惠 AI 伺服器以及通用型伺服器需求強勁，推升 2024 年營收表現亮眼，全年營收達 145.17 億元，年增近 3 成，且創下歷史新高紀錄。 

勤誠 2024 年 12 月營收 16.1 億元，月增 33.14%，年減 11.1%；第四季營收 38.65 億元，季減 9.5%，年減 18.3%；累計 2024 全年營收 145.17 億元，年增 29.1%。 


展望 2025 年，勤誠表示，今年 AI 伺服器專案成長動能延續，對今年營運維持正向看法。不過也提到，2025 年總經環境較不穩定，美國新任總統川普的關稅政策增添不卻定因素，可能壓抑伺服器復甦力道。 

對此，勤誠將持續因應終端客戶需求，並密切關注外部環境變化，即時調整營運方向，同時考量地緣政治變化，「全球製造在地化」也成為勤誠近年策略之一。 

勤誠進一步說明，近日已完成勤鋒廠搬遷作業，由五股廠區搬至樹林廠區，並進行 NCT 擴產規劃，未來可以更加快速滿足客戶打樣需求。同時，也在 2024 年底啟動美國加州及馬來西亞廠區的建置，待新廠建置完成，有機會服務更多新客戶或新專案。 

文章標籤

勤誠AI伺服器機殼

相關行情

台股首頁我要存股
勤誠2742.05%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿8.87
加權指數法興(購) 槓桿7.91
加權指數法興(售) 槓桿9.39
加權指數法興(售) 槓桿9.74

鉅亨贏指標

了解更多

#當沖高手_強

中弱短強
勤誠

81.25%

勝率

#帶量突破均線糾結

中弱短強
勤誠

81.25%

勝率

#動能指標上漲股

中弱短強
勤誠

81.25%

勝率

延伸閱讀


Empty