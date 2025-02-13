拜登的痛 川普也嚐到了！全美蛋荒 民眾搶蛋 多家超市限購 貿易戰恐加劇雞蛋通膨

鉅亨網新聞中心 2025-02-13 10:30

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在美國，食品價格的飆升已成為公眾關注的焦點，尤其是雞蛋價格的暴漲，令川普總統的競選承諾面臨嚴峻挑戰。川普在競選時承諾將從第一天起降低物價，但如今的現實卻是，雞蛋價格已飆升至歷史新高，成為通膨危機的明顯標誌。

造成短缺的原因

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白宮發言人指出，造成雞蛋短缺的主要原因是拜登政府和農業部下令撲殺超過 1 億隻雞。這項決定是為了因應自 2022 年以來爆發的嚴重禽流感疫情，約有 1.3 億隻禽類被撲殺。禽流感的傳播極為迅速，給美國的家禽業帶來了前所未有的壓力，導致雞蛋供應不足，價格飆升。

蛋價飆升現狀

根據美國農業部的數據，2023 年 12 月，一盒 12 顆的籠養雞蛋的全國平均價格為 4.15 美元，而在 2019 年 6 月 (新冠疫情爆發前)，這一價格僅為 1.20 美元。近年來，雞蛋價格的上漲尤其顯著，尤其是在加州，一打有機雞蛋的價格已經超過 10 美元。南方連鎖餐廳 Waffle House 以早餐聞名，如今每顆雞蛋都要額外加收 50 美分。

有消費者在 Trader Joe’s 拍影片展示幾乎空無一物的雞蛋貨架，為找到半盒雞蛋而雀躍不已，也有好市多顧客在搶不到雞蛋後戲謔稱雞蛋已經是「新型比特幣」。許多消費者因蛋價飆漲而囤購，商店一上架就迅速遭搬空，導致多家賣場祭出限購規定。

好事多顧客囤購雞蛋

美國農業部預計，今年雞蛋價格還將進一步上漲 20%。

政治角力

川普在競選時曾承諾：「如果我當選，我會立即降低物價，從第一天起就開始。」然而，在他上任三週後，情況卻恰恰相反，高昂的蛋價只是通膨冰山的一角。

居高不下的通膨不僅影響了消費者的日常生活，也直接衝擊了川普的競選基礎，因為當初物價壓力是許多美國選民的切身之痛，也是他們轉向支持川普取代拜登的主要原因。

如果川普無法控制數百萬美國人不斷上升的生活成本，他的信譽將受到衝擊。然而，實際上，他對此無能為力——正如他的前任拜登一樣。禽流感具有極強的傳染性，美國雞群的恢復需要時間，預計至少需要 9 個月，價格才可能出現明顯回落。因此，今年雞蛋價格仍將維持在高點。

無法阻止禽流感或許不是哪一方的錯，但在野黨自然不會放過這機會抨擊執政黨。

川普貿易戰恐加劇疫情防控難度

要真正緩解雞蛋短缺，專家建議大規模為美國家禽接種疫苗。然而，這項措施並非沒有爭議。疫苗只能防止禽類死亡，並不能阻止病毒的傳播。美國農民協會的一位經濟學家在 CNN 採訪中表示：「其他國家將不會進口來自美國的禽肉產品。這是許多國家不使用這些疫苗的最主要原因。」

目前，歐洲國家也禁止預防性禽流感疫苗接種，而中國早已將其作為常規防疫措施。川普政府在與主要貿易夥伴的關稅戰爭中，幾乎不可能達成共識來解決疫病防治問題。