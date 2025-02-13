給美國政府「瘦身」！川普簽令：每4人離職才能聘1人

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-13 08:30

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美國總統川普周二（11 日）簽署了一道削減聯邦政府工作人員的行政命令，要求各機關進行大規模裁員，並遵守每離職 4 名職員，最多新招 1 名人員的規則。

在招聘流程上，上述行政命令明確規定，各機關負責人必須與「政府效率部」負責人協商，基於數據制定招聘計畫，以保證新進人員集中在需求最迫切的領域。

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川普在行政命令中指出，為了履行對大眾的責任，這項命令啟動了美國聯邦官僚機關的重大轉型：「透過消除浪費、臃腫和僵化，政府將增強美國家庭、工人、納稅人和政府體系本身的力量。」

根據命令，只有那些從事「對國家安全、公共安全、執法和移民執法至關重要」工作的聯邦公務員，才能豁免。

這些新舉措進一步賦予全球首富馬斯克和「政府效率部」權力，使其能夠實施大規模政府僱員削減、限制招聘和重組政府。

在上述命令簽署之前，馬斯克與川普一起出現在白宮橢圓形辦公室。作為一名未經選舉產生的官員，馬斯克被川普授予了前所未有的權力，可以解散美國政府部分機關，這也給他招致一些爭議和司法挑戰。

馬斯克當天在白宮為自己的職權辯護：「不能只有一個自治聯邦官僚機關，必須有一個對人民有回應的人。」馬斯克承諾，將查明政府的欺詐和浪費，為政府節省 1 兆美元。

當記者追問「政府效率部」可能行動太快、削減太多時，馬斯克表示，他只會撤銷任何無端措施，重新採用他用來降低民營公司成本的策略。

近來，川普指派馬斯克領導的「政府效率部」，對十多個聯邦政府部門的欺詐和浪費行為掀起一場查賬風暴，包括財政部、國防部等敏感部門，引發兩黨激烈爭鬥和訴訟浪潮。