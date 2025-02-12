〈日股收盤〉日經連二紅；日產挫近6% 財報恐見虧損

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-02-12 15:55

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日經 225 指數 (NKY) 周三 (13 日) 開盤一度站回 3 萬 9 點，但在川普關稅疑慮、市場權衡鮑爾談話所帶來的影響之下，漲幅逐漸收斂，終場上漲 0.42% 或 162.53 點，報 38,963.7 點，連續第二個交易日收紅。

東證指數 TOPIX(TPX) 終場上漲 0.01% 或 0.32 點，報 2,733.33 點。

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焦點股部分，日產汽車下挫 5.88%。日產將於周四 (13 日) 公布 2024 年度財報，分析師預期維持獲利的機會渺，可能虧損 2,259 億日元，為 2020 年以來首次「見紅」。

此外，鴻海董事長劉揚偉週三澄清，並非要對日產進行併購，而是以合作模式來推動電動車產業發展。

半導體類股表現不一，藤倉飆升 6.2%，因上季獲利大增 65%；積極參與美國 AI 基建的軟銀大漲 2.15%；愛德萬測試上漲 3.41%，東京威力科創上漲 0.059%，DISCO 走跌 2.43%。