70家台企入選標普全球2025永續年鑑 寬量國際：企業更高效應對揭露

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-12 10:47

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標普全球 (S&P Global) 昨 (11) 日公布「2025 年標普全球永續年鑑」，台灣共有穩懋 (3105-TW)、臻鼎 (4958-TW)、南寶 (4766-TW)、藥華藥 (6446-TW)、光洋科 (1785-TW)、橘子 (6180-TW) 等 70 家企業入選，較 2024 年增加 17 家，寬量國際 (QIC) 創辦人暨執行長李鴻基指出，今年除了連續入選的企業外，也有多家台灣企業首次進榜，反映出各行各業對永續發展的積極投入與創新實踐。

台灣企業在 ESG 領域的表現逐步獲得國際肯定，展現出在永續經營上的進步與承諾。李鴻基表示，標普全球永續年鑑以道瓊永續指數 (DJSI) 採用的企業永續評比 (CSA) 得分為基準，從 ESG 三大面向，評價企業的永續發展能力。CSA 不僅有助於企業了解自身在行業中的地位，還能提高在重視永續投資的投資者中的能見度。此外，CSA 與國際標準對齊，使企業能更高效應對不同的永續評估與揭露要求。

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2025 年標普全球永續年鑑的評比對象涵蓋全球 62 大產業、 7690 家企業，最終僅有 780 家企業脫穎而出，台灣則是有 70 家企業入選，橫跨半導體、電子零組件、生技醫藥、化學化工、銀行金融等產業。

半導體業方面，全球受評企業有 210 家，19 家企業入選，包括聯電、日月光、世界先進、力積電、台積電、南亞科、穩懋、群聯、華邦電、瑞儀等 10 家台灣企業。

穩懋總管理處總經理陳舜平表示，穩懋非常榮幸連續 5 年入選道瓊永續世界指數 DJSI World 成分股的同時，也連續 6 年獲得標普全球永續年鑑的肯定，代表穩懋在 ESG 領域持續進步。穩懋以環境友善及綠色製造為核心，全力推動節能、減碳及節水措施，以增強氣候韌性。公司也致力於打造性別平等的職場環境，更不忘落實對人才的留任與培育，推動產學合作，孕育半導體產業人才。

在電子零組件業方面，也有 8 家台灣企業入選，包括元太、友達、台達電、群創、臻鼎、鴻海、致伸、定穎等企業。

臻鼎董事長沈慶芳表示，作為 PCB 產業領導者，臻鼎深知產業發展與環境永續密不可分，未來將持續攜手上下游夥伴推動綠色製造，從源頭管理，積極開發節省能源、節省藥劑、減少排放、提升水資源等環保先進技術，致力減少在生產營運過程對環境的衝擊。

在生技業方面，也看到台灣企業的身影，藥華藥已連續兩年入選該年鑑，並獲得產業最佳進步獎，是台灣唯一登上該年鑑生技業的企業。藥華藥表示，將專注實踐聯合國永續發展目標 (SDGs)，以 SDG3「良好健康與福祉」為永續核心願景，致力於開發同級最佳的新藥，滿足病患的迫切需求，提高醫療保健的可及性和可負擔性，並推動全球健康福祉。也將持續強化永續發展實力，打造立足台灣、行銷全球的全方位國際生技新藥公司。

此外，值得注意的是，今年也看到不少首次入選的台灣企業，包括互動媒體娛樂業的橘子、化學化工業的南寶及光洋科。

身為台灣首家入選遊戲業的橘子表示，橘子集團作為台灣網路遊戲先驅者，今年迎接成立 30 週年，朝全生態網路企業邁進，自 2021 年引領同業率先啟動「永續轉動」ESG 策略藍圖，運用自身數位技術優勢打造與企業文化相應的智慧治理制度，本次於標普全球的國際永續評鑑中，治理面獲滿分成績位居全球同業第一、社會面則拿下全球同業第二名傑出表現。