阿特曼回應馬斯克收購提議：不會出售OpenAI

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-12 02:50

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OpenAI 執行長阿特曼 (Sam Altman) 周二 (11 日) 向路透表示，公司不會出售，並對馬斯克提出的收購提議直言「荒謬」，強調不作進一步評論。阿特曼是在巴黎的人工智慧 (AI) 峰會期間發表此番言論。他在峰會空檔表示：「我無話可說。我的意思是，這太荒謬了。」

馬斯克領導的一個財團在周一表示已提出以 974 億美元收購 OpenAI，這是馬斯克為阻止 OpenAI 轉型為盈利公司而發起的新一輪行動。截至美東時間周二下午，雙方未能就該提議的進展達成共識，甚至無法確定 OpenAI 是否已正式收到該提議。

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馬斯克的律師 Marc Toberoff 告訴路透，他已於周一透過電子郵件將收購提議發送至 OpenAI 的外部律師事務所 Wachtell, Lipton, Rosen & Katz。不過，一位接近 OpenAI 董事會的知情人士表示，董事會至今尚未收到來自馬斯克方面的正式提案。

阿特曼強調：「公司並不出售。這只是馬斯克用來搗亂的手段之一。」他進一步指出，儘管董事會尚未正式審查該提議，但基於 OpenAI 的使命，董事會打算拒絕這一提議。

馬斯克與阿特曼於 2015 年共同創立 OpenAI，並將其設立為非營利機構，但在公司早期發展階段，馬斯克便已經離開，並於 2023 年成立了與 OpenAI 競爭的人工智慧公司 xAI。