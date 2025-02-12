奧特曼：願意在AI領域方面跟中國合作 不會出售OpenAI
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-02-12 16:20
ChatGPT 母公司 OpenAI 的執行長奧特曼最新表示，願意在 AI 領域與中國合作，跟中國合作非常重要，他並再次強調不會賣掉 OpenAI。
人在法國巴黎參加 AI 行動峰會的奧特曼周二 (11 日) 回答現場記者提問時說：「願意在 AI 領域與中國合作，並將為此盡最大努力，因為這很重要。」
當被問及對中國的擔憂時，奧特曼答道，「我願意跟中國合作」，並稱即使美國政府最初不予批准，但這項合作仍有可能實現。「我知道肯定不行，我們應該盡力而為，我認為肯定可以」。
此外，奧特曼在峰會上也再次強調「公司不賣」，並稱「若馬斯克願意談，很樂意收購社群媒體平台 X」。
《華爾街日報》周一 (10 日) 報導指出，馬斯克等投資人提議以 974 億美元收購 OpenAI，這一競標得到 AI 新創公司 xAI 支持。若交易順利，xAI 可能跟 OpenAI 合併。
馬斯克律師 Marc Toberoff 也證實馬斯克周一已向 OpenAI 董事會提交收購該非營利組織所有資產的競標申請，並稱「現在是時候讓 OpenAI 回歸曾經的開源、安全至上的力量了」。
奧特曼則很快拒絕報導中提到的 974 億美元主動報價。他在 X 上貼文說：「不用，謝謝，但若你願意，我們可以用 97.4 億美元收購推特。」
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