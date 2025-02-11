字節跳動推新影片AI模型「Goku」 一鍵生成虛擬人物直播帶貨

鉅亨網新聞中心 2025-02-11 15:34

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字節跳動與香港大學聯合發布新影音 AI 生成模型「Goku」，以及專注於廣告影片生成模型「Goku+」，其成品無論是展示食物還是化妝品都很逼真自然，人物神情也難看出破綻，讓網友非常驚艷，直呼可以與 OpenAI 的 Sora 一較高下。

Goku 是一系列基於 rectified flow Transformer 的模型，專為圖像和影片聯合生成而設計，支援文生影片、圖生影片、文生圖。甚至能僅憑一張商品圖加上宣傳文字，甚至能僅憑一張商品圖。

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為了訓練 Goku，研究人員也準備了大規模高品質資料集和高效的訓練基礎設施。在數據方面，建立了約 3,600 萬張影片和 1.6 億影像的大規模資料集，並採用多種資料過濾和增強技術來提高資料品質。

Goku + 是基於 Goku 模型推出的擴展版本，專注於廣告視頻創作，能快速生成高品質的廣告視頻，支援 20 秒以上的視頻生成，具備穩定的手部動作和豐富的面部及身體表情。

Goku + 可將產品圖片轉化為吸引人的視頻，支援虛擬數位人與產品互動，增強廣告吸引力。適用于電商、品牌宣傳、短視頻廣告和產品展示等多種場景，能顯著降低廣告製作成本，提升創作效率。

Goku 能一鍵生成數位人直播帶貨的高質量影片，支援文字創建客製化的高清視頻，以優化廣告場景，明顯優於競爭對手的視頻基礎模型，被網友認為這是是顛覆性技術，稱之為「行銷的終結者」，直呼威脅 TikTok 用戶和 YouTube 創作者的飯碗。