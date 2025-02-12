歐盟追加500億歐元投資 計劃撬動2,000億歐元 用於AI競賽

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-12 08:02

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全球人工智慧（AI）競賽日益激烈，歐盟也開始加碼 AI 投資，以期在這場關乎未來的角逐中佔據有利地位。

歐盟執委會主席馮德萊恩周二（11 日）在巴黎人工智慧行動峰會上宣布啟動「InvestAI 計畫」：歐盟在未來幾年內將調動 2,000 億歐元（2,060 億美元）用於 AI 投資。

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根據這項計畫，其中 200 億歐元將專門用於興建 AI 超級工廠，為訓練全球最大、最複雜的 AI 模型提供強大算力支持。

這 200 億歐元的 InvestAI 基金，部分來自現有歐盟資金項目，如數位歐洲計畫、「地平線歐洲」計畫和 InvestEU。

「InvestAI 計畫」由歐盟和私人投資者共同支持。馮德萊恩表示，歐盟將提供 500 億歐元（510 億美元）資金，另外 1,500 億歐元（1,540 億美元）將由供應商、投資者和產業界私人投資者集體承諾提供。

馮德萊恩在演講中強調：「歐盟的目標是確保每家公司，而不僅僅是大型企業，都能獲得所需的運算能力。」

據《華爾街日報》報導，馮德萊恩表示：「我們希望歐洲成為領先 AI 大陸之一，這意味著擁抱一種 AI 無處不在的生活方式。」

她反駁了歐洲在 AI 競賽中落後美國的說法，強調 AI 競賽遠未結束。

此前歐洲 AI 被認為無法與美國競爭，而法國 AI 新創公司 Mistral AI 開發的 AI 助手應用 Le Chat，剛剛登頂法國免費 App 榜首，成為歐洲 AI 新亮點。這讓歐洲開發者歡呼：歐洲終於在 AI 領域有了一席之地。

Le Chat 由 Mistral AI 開發，運行速度極快，每秒可生成 1,000 個 token，比 ChatGPT 快 13 倍。它支持實時網路訪問，生成高品質圖像，碾壓 DALL·E 3。Mistral AI 成立僅一年多，估值已達 62 億美元，成為歐洲 AI 領域的佼佼者。