汽車「超級央企」來了！長安今開高回跌但東風科技再攻漲停 接下來會怎麼整合？

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-11 10:09

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中國《汽車商業評論》報導，業內人士認為，二者可以取長補短，長安的強項是自主品牌，智慧化，管道尤其是三四線管道，東風強的主要是商用車領域，合資領域和新能源三電系統。

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未來，很有可能是先各自獨立運營，兩者在電池生產和採購、智駕模組方面，有望最先實現通用和協同，然後再縱深向研發、品牌層面推進整合。

接近長安汽車的人士表示，目前還沒有具體的整合消息，畢竟整合的消息出得很急。接近東風公司的人士亦稱此次整合決策時間很短暫，東風部分中高層並未收到過任何消息。

但接近長安汽車的人士強調，此次主導整合的是中國兵器工業集團有限公司 (簡稱中國兵器工業集團)。中國兵器裝備集團有限公司(簡稱兵裝集團) 旗下的軍工業務全部合併到中國兵器工業集團。兵裝集團旗下的所有汽車業務，包括長安汽車和以零部件為主的中國長安汽車集團有限公司，全部與東風集團合併。

在業內，一北一南的中國兵器工業集團和兵裝集團，也被稱作北方工業集團和南方工業集團。

時隔 26 年，南北兩個工業集團從一分為二，如今再合而為一，這也促成長江中上游兩大央企汽車集團的重組。

長安汽車旗下，5 個自主乘用車品牌分別是長安品牌，主要生產轎車和 SUV 車型，包括 Lumin 微車，奔奔，悅翔，逸動，長安 CX、整合進來的歐尚等，價位在 3.5 萬 - 15 萬元，然後是啟源，定位為「數智進化新汽車」，分為兩個檔位，以啟源 A05、 A07 為代表的價位在 7.89 萬 - 16 萬元，以啟源 E07 為代表的價格為 20 萬 - 32 萬元，之後是電動車品牌深藍，是從長安新能源演變出來的獨立品牌，價位在 10 萬 - 21 萬元，以及與寧德時代、華為合資的高級電動車品牌阿維塔，還有引力，包括長安 CS 系列和 UNI 系列，主打節能車和混動系列，價位在 6 萬 - 22 萬元。

東風旗下包括四大自主乘用車品牌架構，分別是東風品牌、東風奕派、東風納米以及面向高端新能源市場的嵐圖跟豪華電動越野市場的猛士。東風柳州汽車有限公司的子品牌東風風行也有轎車和 SUV 乘用車產品。

兩家的自主品牌乘用車在微型車小型車和各價位段，都有不同程度的競爭，比如長安啟源 A07 和東風 eπ007 是 13 萬 - 18 萬元級別的競爭產品。

兩大央企汽車集團，都有自己完備的零部件體系。長安系的中國長安，涵蓋動力傳動與電驅系統、智慧底盤系統、熱管理系統等多個領域，旗下有東安動力、辰致科技、南方英特、長安電子電器事業部等公司。

東風的零組件體系也很全面，涉及底盤系統的東風汽車車輪有限公司，動力系統的智新科技股份有限公司，熱管理系統的東風貝洱，電氣系統的東風汽車電氣有限公司及其他的東風汽車緊固件有限公司、精密鑄造有限公司等。

分析人士認為，從行政級別來看，長安汽車屬於廳局級，東風公司是國資委直管的副部級單位。在建制序列和人事佈局上來看，副部級的東風公司將處於領導地位，而長安系在具有優勢的自主品牌和新能源上，將作為主導力量。

也有分析指出，作為行政級別不對等的兩方，一個現實的路徑是上市公司東風科技給長安合併，東風公司以股東身份入主長安汽車。