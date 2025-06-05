鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-05 10:40

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持續半年的東風汽車 (600006-CN) 與長安汽車 (000625-CN)合併傳聞今 (5) 日早上畫下句點，東風與長安汽車同步發佈公告，明確宣告合併計畫中止。同時，兵器裝備集團實施分立重組的消息引發市場震動，涉及 7 家上市公司控股股東調整。

不跟東風汽車合併了！長安升級為獨立汽車央企 開盤應聲漲逾1.2% 東風急跌近7%

東風汽車集團在公告中明確表示，「暫不涉及相關資產和業務重組」，其控股的東風股份生產經營保持正常，長安汽車則揭露更深層的股權變動，其間接控股股東兵器裝備集團將分立出獨立運作的汽車業務央企，由中國國務院國資委直接監管。分立完成後，長安汽車實際控制人仍為國務院國資委，但間接控股股東將變更為新組成的汽車業務央企。

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此次重整可追溯至今年 2 月，當時兵器裝備集團曾公告規劃與其他央企重整。經過四個月醞釀，最後選擇將汽車業務獨立運作。

分析師指出，這可能跟汽車業智慧轉型所需的資源聚焦有關。身為兵器裝備集團核心資產，長安汽車 2024 年營收 1597.33 億元，但淨利年減 35.37%，新能源品牌深藍汽車與阿維塔科技仍處於虧損狀態。

此次重組主體兵器裝備集團屬於中國國務院國資委直屬央企，連續多年入圍世界 500 強，旗下擁有長安汽車、建設摩托車等知名品牌。根據分立方案，其汽車業務將分拆為獨立央企，原集團股權則注入中國兵器工業集團，這意味著，中國軍工與民用產業邊界進一步明晰。

受此影響，中光學、東安動力等 7 家上市公司今日早上同步公告控股股東或間接控股股東變更，其中，長城軍工等 3 家企業稱「間接控股股東可能變更」，但所有涉事公司均強調「實際控制人未發生變化」。

市場觀察人士注意到此次分立重組不涉及資產出售，較多的是管理架構的調整。

清華大學汽車產業研究中心主任趙福全說，「分離重組有利於汽車業務獲得更靈活的決策機制」，並指當前汽車業正處於電動化、智能化攻堅期，獨立營運有助於突破傳統軍工企業的管理慣性。

另有分析指出，此次長安汽車獨立成為一級央企，對於東風方面的壓力也有所減小。未來，長安汽車和東風汽車都將能夠專心於自身業務，延續此前既定的戰略規劃。

此次重組反映國資系統佈局的新思路，在汽車產業領域推行專業化重組，而軍工類股則強化整合。不同於先前對東風與長安的合併預期，此次分立更側重「突出主業」，將汽車資產單獨裝入新央企，與兵器工業集團的軍工主業形成協同。

專家認為，這種「分割式重組」正成為國企改革新趨勢。根據統計，去年已有超過 20 家央企透過專業化整合實現資產優化，其中汽車、航空航太、重型裝備等領域尤為活躍。隨著汽車業智慧化革命深化，此次分立有望為長安汽車爭取更多市場化運作空間，但能否扭轉新能源業務虧損局面，仍需觀察後續改革措施。