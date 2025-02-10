家登1月營收雙減 家碩設備Q1完成驗證

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-10 16:44

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家登精密 (3680-TW) 今 (10) 日公佈 1 月營收 3.9 億元，月減 33.46%，年減 21.06%；家登指出，由於 1 月適逢過年、出貨天數少，加上子公司家碩 (6953-TW) 設備配合客戶驗證進度調整，影響 1 月營收，不過隨著第一季完成驗證，營收也可望認列，有助首季營收穩健，並逐步開出亮眼營收。

依地區別來看，家登表示，台灣市場穩定成長，大中華市場是集團區域營收第二大主力成長動能，其中，晶圓載具新廠開始發酵，舊廠也快速搶食美、日競爭對手市佔率，訂單能見度直透年底，今年成長率挑戰 50% 以上。

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家登在日韓市場也有突破，晶圓傳送盒 (FOUP) 有機會通過韓系大客戶驗證，並在今年逐步貢獻營收，日本在先進製程領域有所追趕，帶動 EUV 光罩盒新需求；歐美地區 EUV 先進製程、先進封裝載具則是另一股成長動能。

家登也看好，CoWoS 系列載具將逐步發酵，並挾市場訂價優勢，再度創造營收新高峰；受惠公司在晶圓和光罩傳載解決方案具有領先地位，與客戶長期緊密的合作關係下，伴隨大客戶全球擴廠，也將吸引其他客戶跟進採用，完整世界版圖。