圓裕1月營收2.18億元 創近6個月新高年增18.46%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-10 14:43

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軟板廠圓裕 (6835-TW) 今 (10) 日公布 2025 年 1 月營收 2.18 億元，較上月增加 5.52%、並較去年同期成長 18.46%，爲去年下半年以來的近 6 個月新高，單月營收更是連續 12 個月呈現年增正成長表現。

商用筆電、軍工規、消費性電子三大應用產品陸續復甦，圓裕在工作天數較少的情況下，1 月營收仍有年增、月增的雙成長表現，三大應用產品之外，圓裕近年布局的車用電子、高頻高速應用產品也陸續開始貢獻營收，2025 年營收將保持成長力道。

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圓裕以高度客製化的利基產品為主，在商用筆電領先復甦之後，工規手持、消費性產品也於去年第四季起見到溫和復甦，AI 帶動終端產品規格升級換機潮的期待下，今年三大應用產品均將受惠。其中，工規手持、消費性產品有新機種開始出貨，車用電子出貨逐步增加，加上高頻高速應用產品今年開始貢獻營收，1 月營收表現淡季不淡，下半年旺季表現更值得期待。

圓裕在泰國設立第二生產基地，第一期先建置後段 SMT 製程，預計將於第三季開始量產，目前進度符合預期，今年也將可見到泰國廠貢獻營收。泰國廠 SMT 後段製程量產後，將減少 SMT 後段製程外包，有利毛利率提升。接續第二期將建置軟板產能，未來再增加泰國廠軟板產能，兩大生產據點的營運規模擴大效益可期。