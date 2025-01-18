〈家登尾牙〉四大引擎發動 今年營收挑戰百億元 拚年增雙位數

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-18 18:08

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家登 (3680-TW) 今 (18) 日舉辦尾牙，董事長邱銘乾說，今年光罩載具、晶圓載具業務將同步成長，航太業務營收貢獻也將擴大，浸沒式冷卻 (Immersion Cooling) 業務也期望在今年發酵，預期今年營收較去年增長雙位數，目標挑戰百億元。

邱銘乾指出，以現有事業要達成訂定目標是不可能的，因此希望透過具挑戰性的目標，鼓勵員工尋找新事業、新客戶與新市場等，公司也積極投入先進封裝載具、航太業務與浸沒式冷卻，成為家登成長新動能。

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邱銘乾比喻，站上風口的豬都會飛，而家登就是處於產業起飛的階段，但強調豬要嗅覺靈敏，才可以聞到風口在哪裡，家登有很好的基礎，成立 27 年中也僅有兩年呈現營收衰退，其主因是進行組織調整，之後就一路成長至今。

展望未來，家登持續投入光罩載具研發，邱銘乾指出，公司是全球第一家送樣下世代 EUV 光罩盒的業者，其單價比原先高很多，正等待需求發酵，也看好先進封裝載具發展，目前所有先進封裝業者都與家登接洽，看好隨著先進封裝產能擴大，相關載具成長可期。