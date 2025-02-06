〈房產〉建商暫避風頭 2024年全台新屋開工量創5年新低

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-06 10:41

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去年房市趨冷，就連建商也暫緩開工腳步，房仲業者統計內政部資料，2024 年全台住宅類開工宅數達 12 萬 7,883 宅，為近 5 年以來最低；另觀察六大都會區，尤以新北市下滑達 62.9% 最多。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，去年歷經多年的房市多頭，建商手頭仍有大批餘屋有待去化，加上去年央行動作頻頻，開發商延緩開工暫避風頭，致使開工量回歸平靜。

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據內政部統計，2024 年全台住宅類開工宅數為 12 萬 7,883 宅，為近 5 年新低，亦是連二年衰退。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，觀察去年開工數據，曾在 2024 年 7 月全台開工量達 1 萬 7,331 宅，創下歷史單月最高紀錄，主因為當時央行限貸、銀行限縮土建融情況逐漸嚴峻，加上政府當時尚未出重手打房，未來景氣仍受看好，致使當時建商不管是迫於資金壓力，或看好房市熱潮，皆加緊開工腳步，惟該年 9 月後央行推出第七波信用管制，重挫開發商信心，此後月份房市表現冷淡，造成 2024 年開工量較顯平靜。

另分析全台六大都會區數據，台北市 2024 年住宅類開工宅數達 1 萬 1,164 宅，較 2023 年同期成長 17.5%；新北市開工宅數僅 8,528 宅，較 2023 年同期大減 62.9%；桃園市開工宅數則約 2 萬 6,466 宅，較 2023 年同期成長 48.4%；台中市開工宅數高達 3 萬 3,185 宅，為全台各縣市最高，年增率達 16.5%；台南市 2024 年共有 8,367 宅開工，較 2023 年減少 37.7%；高雄市 2024 年住宅類開工量達 2 萬 437 宅，年增率約 36%。

賴志昶補充，台中市、桃園市不管是軌道經濟、重劃區等議題，皆炒熱地方房市，區域已成為建商發展重鎮，磁吸各大品牌插旗，因此開工量持續高漲是其來有自；至於新北市開工量大減，主因為過去推案集中部分重劃區，有頗多餘屋有待去化，且適逢央行打炒房，市場買氣趨冷，亦讓建商有意延緩開工避避風頭。