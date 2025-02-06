〈房產〉2024北台灣住宅推案量 由寶佳續奪魁、元利居亞軍

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-06 11:12

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市調機構統計北台灣 2024 年住宅產品推案量，依推案量排序十大建商為寶佳、元利、興富發 (2542-TW)、愛山林 (2540-TW)、茂德、大同 (2371-TW)、富宇、宜誠、國建 (2501-TW)、新濠、國賓大、璟都，推案量介於 185 至 1346 億元，總計為 4748.3 億元，創下史上新高，相比 2023 年增 48%，

同時，推案大戶寶佳年度推案量來到 1346 億元，爲第七年奪下推案王寶座。

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住展發言人陳炳辰指出，去年的房市大起大落，資金熱潮令建商搶進推案，但冷不防回馬槍卻難說停就停，十大建商包括元利、興富發、大同、宜誠、國賓大建設等指標大案不乏下半年冷氣團報到才登場，打死不退，惟仍能按照規劃時辰亮相，倒顯示建商資產實力與品牌信心。

居榜首的寶佳在 2024 年推案中，僅桃園市龜山區 A7 地段的「鴻築捷市閱」推上百億元，但長期以海量推案制霸市場，推案個數 51 案為其他建商的數倍，新案版圖遍地開花，總推案量為居次者的一倍，遙遙領先。第二名的元利建設在文山區木柵一帶的話題案「元利四季莊園」，總銷估約 600 億元，一鳴驚人，實價登錄的頂樓戶又創下當地新高，品牌與實力兼具。

第三到第五名分別為興富發、愛山林、茂德，推案量在 325.5 至 487 億元，興富發在新北市淡海新市鎮的「新海城」，總銷估達 300 億元，台北市文山區的「信義富境」也是百億元大案，登上季軍。緊追興富發的愛山林，2024 年推案量約 453.8 億元，新竹地區的造鎮案「宏道新竹帝寶」，以及基隆市暖暖區的「甲山林城上城 2 - 美麗上城」，一方面展現案量，另一方面皆為在地新高單價，有行有市。

也為熟面孔的茂德建設，在去年以新北市三重區二重右岸區域的「公園 66」，和板橋區江翠重劃區的「日安 TOKYO」為指標案，建商保持親民路線取勝，強勢進入前五強，像順銷案「日安 TOKYO」就打出單價 5、6 字頭，買氣水到渠成，建商名利雙收。

第六至第九名的建商推案量在 200 至 250 億元，為大同、富宇、及名次並列的宜誠與國泰、新濠與國賓大建設，其中總銷估達 250 億元、200 億元的大同公司在新北市中和區的活化資產捷運宅「大同新紀元」，與國賓大建設位於台北市南港區的水岸景觀宅「東方大境」，一案打天下搶進十大，均於去年房市逆勢階段公開，訴求低總小宅、低首付策略，殺出一條血路。

富宇、新濠建設分別有桃園市龜山區 A7 重劃區的「富宇富御」、新北市土城區頂埔捷運站一帶的「新濠岳」兩指標百億元案，助攻成就名次，而「新濠岳」交易高單價 8 字頭，創土城區天價，建商盆滿缽滿，有名有利。

國泰建設去年合建指標案不少，包括新北市三重區「RiVER PARK」，與中和區「META PARK」、「METRO PARK」，案量亮眼也不意外，而國泰去年在北台灣新案多在上半年進場，躲過風暴，天時地利人和，均傳順銷佳績，單價還賣上 8 字頭，贏得面子又賺得裡子。

推出兩案就達 185 億元案量的璟都建設，名列第十，與第八名的宜誠建設同為桃園市在地知名建商，兩建商都締造佳績，顯見去年桃園市的推案力道強勁，而璟都在桃園市大園區客運園區所推「璟都航空城」乃百億元大案，兼之賣出客運園區高價，價量雙贏。

展望今年，陳炳辰分析，局勢不明朗下，恐怕只有資產實力堅強的建商具備底氣推案，預期建商榜單強者恆強，但推案量相較弱化，可能個案拉抬異軍突起，或案量相近而洗牌名次，目前像長耀建設預告在新北市林口區、桃園市龜山區各有百億元大案，