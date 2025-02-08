1月就業報告公布後 美債殖利率飆升

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-02-08 15:40

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由於 1 月份的就業報告中一些數據表現強勁，市場預期聯準會將維持高利率更長的時間，因此債券殖利率在周五 (7 日) 大幅上升。

美國 10 年期公債殖利率早盤大幅上漲，一度上漲 6 個基點，達 4.5%。此前不久，就業市場公布的 1 月份招聘人數低於預期，新增 14.3 萬個就業職位，低於預期的 16.9 萬個。

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投資人也加大了對聯準會在未來幾個月維持利率不變的押注。根據芝加哥商品交易所的聯準會觀察工具，央行在 3 月政策會議上不降息的可能性，從一周前的 84% 上升至 91%。

聯準會在 5 月政策會議上維持利率不變的可能性也上升至 70%，高於一周前的 60%。

投資人通常將每月非農就業崗位數據不如預期視為聯準會政策立場可能變得更加鴿派的信號，但 1 月的報告顯示出其他強勁跡象，讓近期降息的前景變得黯淡。

對通膨有重大影響的薪資年增幅度為 4.1%，高於經濟學家預期的 3.8%。失業率也降至 4%，為去年 5 月以來最低。同時，11 月和 12 月就業人數增加數量共上調 10 萬個。

Comerica Bank 首席經濟學家 Bill Adams 表示，就業報告不會讓聯準會改變近期的計畫。