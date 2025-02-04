〈房產〉台灣每年逾4萬人再婚 重組家庭再婚宜先規劃財產分配

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-04 11:43

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藝人大 S 猝逝留下遺憾，兩段婚姻及遺產繼承成話題。依據內政部最新資料，2023 年台灣離婚及喪偶人口的再婚率，男性為 1.87‰，女性達 1.94‰，全年再婚人口總計 4 萬 4,435 人。進一步觀察六都狀況，再婚率最高的是桃園市，男性 2.27‰，女性 2.39‰。

不過，雙北女性再婚率低於男性，而桃園以南四都，女性再婚率則高於男性，男性再婚狀況也比北部高，反映出再婚意願和狀況也有南北差異。

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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，雙北女性就業率高，經濟力佳，自主性強，因此許多人重視事業更勝於婚姻，不一定以再婚為目標，反之南部家庭觀念較傳統，男女都更期待有個圓滿家庭。

張旭嵐指出，觀察近 10 年再婚人數，再婚人數最高的是 2015 年 47,386 人，2020~2021 年是疫情最嚴重的時刻，因此多數經濟活動或計畫都被打亂，因此 2020 和 2021 年再婚人數都不到 4 萬人，其餘各年再婚人數在 4.3-4.7 萬人之間。

台灣房屋加盟事業總部法務協理游璿樺指出，重組家庭越來越常見，由於組成可能涉及前一段婚姻的子女，較需要事先規劃的則是財產分配。多數的夫妻沒有特別約定就屬於法定財產制，也就是針對兩人財產，區分婚前和婚後資產，在結束婚姻關係或繼承時，可以向夫妻一方主張「婚後剩餘財產差額分配請求權」，針對兩人婚後財產扣除掉各自債務後，財產較少的一方可針對各自剩餘財產差額的部分，請求分配差額的一半。