鉅亨速報 - Factset 最新調查：MarketAxess控股MKTX-US的目標價調降至231元，幅度約8.88%
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 20:16
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對MarketAxess控股(MKTX-US)提出目標價估值：中位數由253.5元下修至231元，調降幅度8.88%。其中最高估值330元，最低估值197元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予MarketAxess控股評價：積極樂觀4位、保持中立10位、保守悲觀1位。
MarketAxess控股今(7日)收盤價為201.31元。近5日股價下跌8.88%，標普指數上漲0.2%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：MarketAxess控股MKTX-US的目標價調升至287元，幅度約3.42%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：MarketAxess控股MKTX-US的目標價調降至258元，幅度約5.32%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Colliers International Group Inc(CIGI-US)EPS預估下修至6.88元，預估目標價為171.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：nVent Electric plc(NVT-US)EPS預估上修至3.05元，預估目標價為88.00元
上一篇
下一篇