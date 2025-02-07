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鉅亨速報 - Factset 最新調查：MarketAxess控股MKTX-US的目標價調降至231元，幅度約8.88%

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 20:16


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對MarketAxess控股(MKTX-US)提出目標價估值：中位數由253.5元下修至231元，調降幅度8.88%。其中最高估值330元，最低估值197元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予MarketAxess控股評價：積極樂觀4位、保持中立10位、保守悲觀1位。

MarketAxess控股今(7日)收盤價為201.31元。近5日股價下跌8.88%，標普指數上漲0.2%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股MKTX市場預估目標價

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