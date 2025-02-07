鉅亨速報 - Factset 最新調查：UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)EPS預估上修至2.14元，預估目標價為36.39元
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 06:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.1元上修至2.14元，其中最高估值2.83元，最低估值1.57元，預估目標價為36.39元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.83(2.83)
|3.72
|4.68
|最低值
|1.57(1.57)
|2.66
|3.51
|平均值
|2.15(2.13)
|3.11
|3.93
|中位數
|2.14(2.1)
|3.08
|3.82
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|491.13億
|508.95億
|523.91億
|最低值
|444.48億
|467.07億
|484.13億
|平均值
|472.87億
|485.20億
|499.52億
|中位數
|474.51億
|484.67億
|492.41億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.83
|2.14
|2.34
|8.83
|--
|營業收入
|322.38億
|345.53億
|343.84億
|715.52億
|486.11億
詳細資訊請看美股內頁：
UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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