search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)EPS預估上修至2.14元，預估目標價為36.39元

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 06:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.1元上修至2.14元，其中最高估值2.83元，最低估值1.57元，預估目標價為36.39元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.83(2.83)3.724.68
最低值1.57(1.57)2.663.51
平均值2.15(2.13)3.113.93
中位數2.14(2.1)3.083.82

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值491.13億508.95億523.91億
最低值444.48億467.07億484.13億
平均值472.87億485.20億499.52億
中位數474.51億484.67億492.41億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.832.142.348.83--
營業收入322.38億345.53億343.84億715.52億486.11億

詳細資訊請看美股內頁：
UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSUBS

相關行情

台股首頁我要存股
UBS Group AG - Registered Shares33.392.39%

延伸閱讀


Empty