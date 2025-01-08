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鉅亨速報 - Factset 最新調查：MarketAxess控股MKTX-US的目標價調降至258元，幅度約5.32%

鉅亨網新聞中心 2025-01-08 22:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對MarketAxess控股(MKTX-US)提出目標價估值：中位數由272.5元下修至258元，調降幅度5.32%。其中最高估值330元，最低估值201元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予MarketAxess控股評價：積極樂觀4位、保持中立10位、保守悲觀1位。

MarketAxess控股今(8日)收盤價為219.22元。近5日股價下跌5.32%，標普指數上漲0.47%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股MKTX市場預估目標價

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