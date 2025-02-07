〈義联集團春酒〉林義守：川普可望解決戰爭問題 有利鋼鐵需求復甦

鉅亨網記者彭昱文 高雄 2025-02-07 22:11

‌



義联集團今 (7) 日舉辦新春聯誼晚宴，創辦人林義守致詞時表示，美國總統川普上任後可望解決戰爭問題，戰後的基礎設施重建和市場回升將大幅提升鋼鐵需求，產業也可望迎來復甦。

林義守表示，過去幾年受到全球各地戰爭影響，衝擊歐洲發展，也影響用鋼需求，不過，川普是個商人，應該會盡力去解決戰爭問題，雖然鋼鐵產業近幾年市況不佳，但樂觀看待產業狀況應該會逐步復甦。

‌



依當前狀況來看，加薩停火協議生效，俄烏戰爭也可能在半年內止戰，預期戰後重建將啟動，根據歷史經驗，戰後重建通常將帶動鋼材需求，尤其是建築鋼材與基礎設施相關材料。