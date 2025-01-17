〈緯創小年夜〉林建勳：今年AI伺服器營收持續年增3位數 PC下半年迎成長

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-17 18:04

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緯創 (3231-TW) 小年夜今 (17) 日登場，執行長林建勳會前接受媒體訪問，指出去年 AI 伺服器營收 3 位數成長目標已達成，持續看好今年 AI 伺服器展望，認為同樣有望成長 3 位數。另外，PC 方面，林建勳則認為下半年將迎來成長機會。

林建勳表示，去年通用型伺服器加上 AI 伺服器營收比重已達 45%，其中，AI 伺服器去年 3 位數成長的目標已經達成。林建勳預期，今年通用型伺服器加上 AI 伺服器營收比重將突破 5 成，而 AI 伺服器將持續有三位數成長的表現，這幾年也會高度成長。

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除了 AI 伺服器，林建勳表示，緯創在其他 AI 產品也已布局，包括 AI PC、SoW(晶圓級系統集成封裝技術) 以及邊緣 AI 等都是很大的商機，其中，SoW 相關產品與台積電 (2330-TW) 合作超過一年。

對於整體 AI 展望，林建勳說，緯創在 AI 領域已經站在很好的位置，我們有很好的機會，對今年營運滿有信心。

PC 產品方面，林建勳則表示，隨著 Windows 升級，加上疫情前換機的消費者陸續換機，認為今年下半年有機會成長，而全年 AI PC 滲透率將達雙位數。

至於近期市場關注的 AI 機器人與無人機產品，林建勳指出，緯創都有布局，不過現在不便釋出太多消息，未來有成果會對外公開。