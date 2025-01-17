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〈緯創小年夜〉林憲銘：從代工轉型為科技服務 相關營收已突破300億

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-17 19:33

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緯創董事長林憲銘(右)、執行長林建勳(左)。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

緯創 (3231-TW) 小年夜今 (17) 日登場，會前董事長林憲銘接受媒體訪問，指出緯創現在不是代工產業，已經轉型為科技服務產業，且服務相關營收已突破 300 億元，緯創將持續布局高附加價值產品。 

林憲銘表示，現在的緯創不只有代工，且不能停留代工思維，更加入很多科技服務產業的因素，包括科技化、全球化、智慧化、系統化、循環化及去碳化等，這些元素都不是代工產業在做的事。 


林憲銘進一步指出，緯創的成長模式不是靠量、靠價錢，而是持續布局高附加價值領域，並調整營運結構、硬體、軟體等，未來包括 CSP、IPC 及邊緣 AI 等高毛利產品都會持續成長。 

林憲銘也提到，緯創作為 AI 供應商，除公司業績受惠 AI 帶動外，在這波 AI 浪潮中也因公司內部使用很多工具，包括 AI 軟體、數位孿生等，透過 AI 的價值，提升工廠布建、研發開發模擬的效率，由於自己是使用者，體會到 AI 好處，緯創身受其利，認為 AI 熱潮將會延續。 

另外，美國新任總統川普即將上任，林憲銘也坦言，川普 2.0 確實是今年最大的不確定因素，政策改變對全球經濟將產生較大影響。 

不過林憲銘強調，川普會有什麼行政命令、關稅政策等，目前都還沒辦法猜測，但緯創全球布局完整，持續擴充墨西哥、越南、美國等廠區，有信心可以應對所有變化。 

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