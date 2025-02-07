雙引擎驅動寶綠特-KY今年營運估再增逾15% 3月IPO掛牌

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-07 17:02

‌



寶綠特 - KY(6887-TW) 將於 2 月 10 日舉辦上市前業績發表會，預計於 3 月中旬掛牌，依寶綠特 - KY 目前的接單及擴張規劃，法人估 2025 公司營運將有 15% 的成長幅度。

寶綠特 - KY 目前股本 6.5 億元，預計上市時股本 7.3 億元，專精於塑膠的回收清洗完整解決方案以及再生纖維、再生聚酯原料的研發生產，業務分為「設備工程服務事業」和「生產事業」兩大部分，產品為環保設備工程、聚酯纖維以及再生聚酯粒。設備工程服務與生產事業營收比重約為 40% 與 60%，穩健的雙引擎驅動模式，順利推升公司營運成長。

‌



寶綠特 - KY2024 年全年營收 54.54 億元，年增 22.18%，2024 年前三 34.44 億元，稅後稅後純益 1.6 億元，每股純益 2.46 元，但第四季營收工程大量的入帳高達 20.1 億元，有助推升全年每股純益上看 7 元以上。

寶綠特 - KY 董事長歐晢文表示，寶綠特設備工程的優勢在於，其垂直整合能夠涵蓋回收產業鏈的每一環節，並以一站式的方式提供從設計到設備安裝的全面解決方案，這種全面性的垂直整合在業界仍屬少數。公司具備完整的技術鏈，從製程到設備技術都具備成熟經驗，並將這些技術輸出至國際市場，作為設備使用者與賦予者之間的橋樑，幫助客戶提升產能與品質。目前已在全球 40 個國家和地區成功部署超過 265 條 PET 瓶回收清洗及應用端生產線，提供食品級再生 PET（rPET）應用的一站式解決方案，協助塑膠回收行業升級轉型。

寶綠特 - KY 產品長期深入多個應用領域，化學纖維產品主要專注於開發高度客製化的抗菌纖維與低熔點短纖維產品，特別運用於防火阻燃級的不織布領域；可廣泛應用在汽車內飾、建材、鞋材、成衣與衛生材料（如紙尿布）等領域，滿足多樣化且法規日益嚴格的終端需求，並藉此提升市場競爭力。再生聚酯粒 (rPET) 則是以生產食品級 rPET 為主力，並已取得美國 FDA、日本容器檢驗、台灣食藥署等多項認證，成為飲料包裝的最佳選擇。

根據 DataM Intelligence 的報告指出，2023 年全球再生 PET 市場規模達 110 億美元，預計到 2028 年將以 6.5% 的年複合成長率增長至 150 億美元，成長關鍵除消費者對可持續產品偏好以及環保意識的提升外，亦有各國政府政策推動，例如，最低再生含量政策、生產者責任延伸法 (EPR)、押金退還計畫 DRS 等。

歐盟實施塑膠稅，每噸不可回收塑膠需繳納 800 歐元，並要求 2025 年包裝材料需含 25% 回收材質，美國也通過法案，要求 2025 年塑膠包材內含 25% 再生料比例。這些政策不僅為 rPET 市場帶來強勁的需求增長，也推動塑膠回收行業技術的創新與提升。