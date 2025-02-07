〈進出口統計〉連15紅！1月淡季不淡 資通產品2利多創單月最高 看好2月續紅

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-07 17:59

‌



財政部今 (7) 日公布今年 1 月進出口貿易變動，1 月出口 387.1 億美元，為歷年同月次高，年增 4.4%，且資通視聽產品因 AI 商機熱絡及提前拉貨利多下，單月出口達 125 億美元，創歷年單月最高。財政部統計處長蔡美娜表示，因受農曆春節假期影響，初估 2 月出口規模值落在 365 至 377 億美元間，年增 16-20%，她樂觀看待出現連 16 紅。

蔡美娜分析，1 月出口雖適逢春節長假工作天數較少，主要貨類外銷普遍下滑，但受惠於人工智慧 (AI) 等創新應用商機熱絡及客戶端提前拉貨兩大因素助長，1 月雖逢傳統淡季，但卻「淡季不淡」，出口仍較上年同月增 16.3 億美元，年增 4.4%，其主要以資通與視聽產品出口 125 億美元佔最大宗，較上年同月增 30.7 億美元，年增 32.6%。

‌



展望今年全球經濟對出口的影響，蔡美娜認為，主要受兩大因素牽動，第一美國和中國會繼續呈現「鬥而不破」的拉鋸情勢，川普關稅政策導致的全球貿易戰，對台廠供應鏈的影響等都有待後續觀察，第二則是 AI 產業的續航力，動能是否能持續，又能持續多久？對台灣的出口額更有直接關鍵影響。