公股金控之首續稱霸！兆豐金1月淨賺32億月增18.93% EPS 0.22元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-07 20:03

‌



公股金控之首續稱霸！兆豐金 (2886-TW) 今（7）日公告 1 月自結合併盈餘，單月稅後盈餘為 32.17 億元，較上月的 27.05 億增加 18.93%，但較去年同期的 41.89 億，年減 23.20%，每股稅後盈餘（EPS）為 0.22 元。

兆豐金元月自結獲利，單月稅後純益 32.17 億元，每股稅後盈餘（EPS）為 0.22 元。主要來自子公司銀行、證券的獲利亮麗，讓兆豐金今年 1 月獲利出現月增 2 成的挹注。 ​

‌



子公司兆豐銀行 1 月稅後盈餘 27.3 億元，月增 193％、年減 24％，主因去年 12 月增加提存，比較基期較低，再加上 1 月獲利回升，使月增數字大幅上揚。至於年減逾 2 成 ，是因兆豐銀去年 1 月認列高鐵聯貸案利息補償金 10 億元大幅挹注手收，致比較基期較高所致。

此外，兆豐證券 1 月稅後盈餘 3.06 億元，較去年 12 月成長 163%，主因自營與承銷業務表現不俗，大幅挹注獲利。