王品1月營收飆新高 這2天單日業績驚奇破億元 今年至少再開50家店

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-07 15:55

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連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (7) 日公布 1 月合併營收 22.13 億元，月增 12.54%，年增 20.83%，創單月新高紀錄，主要是因 9 天年節假期湧入多達 116 萬人次消費者，推升旗下 20 家店點單月業績衝破千萬元，初二、初三連續 2 日單日營收更突破 1 億元。

王品 1 月台灣事業群營收高達 18.7 億元，年增 26.22%，創下單月新紀錄，更較 2024 年 2 月創下的高點高出近 2 億元。

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王品表示，目前全台門店數已達 350 家，為成立以來新里程碑，看好台灣餐飲市場的前景，將持續深耕，今年拚總店數超過 400 店，亦即以每月至少要開出 4 家店快速成長。

王品 1 月受惠 9 天春節連假，尤其初二、初三連續 2 日單日營收突破 1 億元，統計假期間共 116 萬人次湧入集團餐廳用餐，其中，中餐品牌「享鴨」、聚餐品牌「青花驕」、「肉次方」、「夏慕尼」、「和牛涮」、「王品牛排」等共誕生多達 20 家千萬大店，外帶年菜、王品嚴選冷凍年菜也銷售一空。