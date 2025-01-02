〈勞動基金績效〉前11月狠賺突破兆元 收益率16.14% 新制勞退平均分紅5.5萬
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-02 11:39
勞動基金運用局今（2）公布勞動基金最新績效，眾望所歸下，2024 年前 11 月勞動基金大賺 1 兆 328 億元，其中，新制勞退基金前 11 月獲利 6940.2 億元，收益率 16.14％，以最新的有效帳戶 1272 萬戶計，平均每人可分得近 5.5 萬元。
勞動基金運用局統計，截至 2024 年 11 月底止，勞動基金規模為 6 兆 9752 億元，收益數為 1 兆 328 億元，收益率 16.39％；11 月單月收益數為 936 億元。
其中，新制勞退基金運用規模為 4 兆 5887 億元，收益數為 6940.2 億元，收益率為 16.14％；舊制勞退基金運用規模為 1 兆 558.6 億元，收益數為 1700.7 億元，收益率為 19.31％。
回顧 11 月金融市場表現，勞動基金運用局指出，美國經濟據大致表現穩定，11 月 7 日聯準會（Fed）會議決議下調聯邦基利率 0.25 個百分點到 4.50％至 4.75％之間，貨幣政策持續放寬，加上美國大選結果出爐，短期不確定性因素下降激勵美股表現，惟市場擔憂關稅保護主義再起，亞洲市場表現相對疲弱，整體而言，11 月金融市場漲跌互見，指數呈現震盪盤整格局。
勞動基金運用局表示，美國大選結果揭曉，新政府的各項政策仍須持續關注，去全球化進程加速及貿易關稅保護主義皆可能影響通膨走勢，加 上全球各主要國家利率政策及成長復甦步調不一，且地緣政治衝突不斷，皆為金融市場增添不確定性，因此將密切注意全球政經情勢，檢視布局策略及機動調整投資部位。
勞保局提醒，由於個別勞工退休金繳納金額、累積時間都不同，參與基金運用獲得收益的貢獻度也有差異，因此每位勞工實際分配到的新制勞退收益也不相同。
勞保局表示，勞動基金運用局會於每年 2 月底前通知勞工退休基金前 1 年度損益，於 3 月底前辦理收益分配，屆時勞工可以至個人專戶查看，而勞工須滿 60 歲才能請領得到。
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