〈電子五哥營收〉英業達伺服器出貨旺 1月營收458億元寫新猷

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-07 17:13

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英業達 (2356-TW) 今 (7) 日公告 1 月營收 458.42 億元，1 月工作天數少，呈現月減，不過持續受惠伺服器出貨暢旺，1 月營收年增近 4%，且寫下歷史同期新高。

英業達 1 月營收 458.42 億元，月減 36.6%，年增 3.9%。英業達指出，由於 1 月適逢農曆春節，工作天數較少，因此 1 月營收較去年 12 月營收呈現月減，不過 1 月營收仍寫下歷史同期新高。

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英業達 1 月筆電出貨 150 萬台，月減 25%，年對年持平。英業達表示，受到客戶提前拉貨，以及傳統淡季影響，預期第一季筆電出貨季對季將下修雙位數百分比。

英業達進一步提到，由於去年第四季營收表現亮眼，加上客戶提前拉貨以及淡季效應，預期第一季營收同樣將有雙位數百分比的衰退。

至於美國總統川普的關稅政策是否影響伺服器出貨，英業達則回應，目前公司主要出貨 L6(主機板組裝)，而 L6 大多從台灣出貨，因此目前影響不大。不過 L10(伺服器與組裝測試) 主要從墨西哥出貨，英業達表示，可能先從沒有被課關稅的地方出貨，如泰國、捷克以及台灣，其中，客戶較偏好從泰國出貨。