〈電子五哥營收〉英業達筆電、伺服器出貨登高峰 2024年營收6462億寫新猷

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-09 17:04

‌



英業達 (2356-TW) 受惠筆電及伺服器出貨暢旺，今 (9) 日公告 2024 年 12 月營收達 722.64 億元，年月雙增，其中年增超過 6 成，累計 2024 全年營收則達 6462.86 億元，年增逾 2 成，同步寫下歷史單月新高及全年新高紀錄，營運再登高峰。

英業達 2024 年 12 月營收 722.64 億元，月增 18.74%，年增 66.01%；第四季營收 1978.07 億元，季增 20.8 億元，年增 54.5%；累計 2024 全年營收 6462.86 億元，年增 25.6%。

‌



至於筆電出貨，英業達 2024 年 12 月筆電出貨 200 萬台，月增 17.65%，年增 33%；第四季筆電出貨 540 萬台，季增 1.89%，年增 20%；累計 2024 全年筆電出貨 2010 萬台，年增 7.5%。

英業達管理團隊指出，由於去年第四季筆電客戶提前拉貨明顯，第一季淡季效應將較為明顯，預估第一季出貨將季減雙位數百分比，將有 15 至 20% 的衰退，預期今年全年筆電則將有個位數成長，不過英業達強調，仍要觀察美國新任總統川普上任後的政策，公司將隨時調整策略因應。

伺服器方面，英業達表示，去年第四季同樣為 2024 年出貨高峰，包括 H200 及 B200 都有貢獻，也因去年第四季基期較高，預估今年第一季伺服器出貨同樣季減雙位數百分比，全年則預期 AI 伺服器有雙位數成長，通用型伺服器持平。