營收速報 - 富華新(3056)1月營收7,538萬元年增率高達620.59％
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 19:15
今年1-1月累計營收為7,538萬元，累計年增率620.59%。
最新價為32.45元，近5日股價上漲0.93%，相關建材營造上漲1.15%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+732 張
- 外資買賣超：+651 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+81 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|7,538萬
|621%
|-98%
|24/12
|32.83億
|27398%
|-31%
|24/11
|47.87億
|59770%
|8%
|24/10
|44.47億
|45670%
|9548%
|24/9
|4,609萬
|59%
|-19%
|24/8
|5,684萬
|-85%
|151%
富華新(3056-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為營建收入。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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