search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 富華新(3056)1月營收7,538萬元年增率高達620.59％

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 19:15


富華新(3056-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣7,538萬元，年增率620.59%，月增率-97.7%。

今年1-1月累計營收為7,538萬元，累計年增率620.59%。

最新價為32.45元，近5日股價上漲0.93%，相關建材營造上漲1.15%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+732 張
  • 外資買賣超：+651 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+81 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 7,538萬 621% -98%
24/12 32.83億 27398% -31%
24/11 47.87億 59770% 8%
24/10 44.47億 45670% 9548%
24/9 4,609萬 59% -19%
24/8 5,684萬 -85% 151%

富華新(3056-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為營建收入。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報1月營收富華新

相關行情

台股首頁我要存股
富華新32.45-1.22%
美元/台幣32.754-0.22%

延伸閱讀


Empty