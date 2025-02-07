〈創意法說〉今年營收重返成長、年增雙位數 雙率則下滑

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-07 14:59

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ASIC 業者創意 (3443-TW) 今 (7) 日召開法說會，公司預期，今年受惠加密貨幣、AI 晶片等案件挹注，全年營收預計增長雙位數，重返成長軌道，不過雙率則因委託設計 (NRE) 認列案件的毛利率較低，影響毛利率、營益率都將低於去年數個百分點。

財務長錢培倫預估，創意今年第一季營收季增雙位數，其中，NRE 業績季減雙位數，量產業績季增雙位數，毛利率受 NRE 營收占比下滑與認列 NRE 案件的毛利率較低影響，估季減數個百分點，營業費用季減雙位數，營益率較上季微幅上升。

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全年來看，錢培倫預期，創意今年營收年增 14-16%，其中，NRE 業績超過 1 成，量產業績年增 11-13%，皆呈現雙位數成長，毛利率則年減數個百分比，主要因部分案件的 NRE 毛利率較低，導致整體毛利率下滑，營業費用年減個位數，營益率則隨著毛利率同步下滑數個百分點。

至於雲端服務供應商 (CSP) 的案件，戴尚義認為，客戶量產的時間點大致落在今年第四季或明年。

針對美國禁令，戴尚義坦言，去年公司營收沒有達到原先計畫，主要因去年第四季開始美國陸續頒布禁令，中國數個客戶的案件受影響，原先預計可以完成設計定案 (Tape out) 的案件最終沒有成功，因此今年都已經將相關因素考量進展望中。