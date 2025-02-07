國泰世華銀攜第一金投信、維梧資本 推全台首檔生技私募股權基金
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-07 12:37
為協助台灣高資產客戶掌握國際投資機會，國泰世華銀行攜手創新不遺餘力的第一金投信，及擁有逾 20 年醫療健康領域投資經驗的國際資產管理公司維梧資本 (VIVO Capital)，共同推出全台首檔投資於「生技私募股權基金」之私募證券投資信託基金，成為 2023 年金管會放寬私募證券投資信託基金投資規範後，正式取得金管會核備成立的首例。
隨著全球邁入高齡化時代，醫療需求攀升，各國政府均積極布局，加上人工智慧 (AI) 技術高速發展，創新醫療與生技產業成為全球機構法人高度關注的領域，台灣已投入百億資金於技術研發，生技產業可望接續半導體產業成為下一個兆元產業。
本次推出的台灣首檔投資於「生技私募股權基金」之私募證券投資信託基金，即專注於生技醫療產業，憑藉維梧資本的資深研究團隊與專業投資策略，能進一步強化此基金競爭優勢。
台灣的「專業投資人 (PI)」能透過國泰世華銀行的信託平台直接參與投資，打破過往由於「私募股權基金」架構複雜、申購門檻較高，且銷售通路有限，在台灣多以機構法人或家族辦公室為主要投資者之限制。
同時，此檔「生技私募股權基金」採用有限合夥架構，與投資人共享投資成果，透過專業管理與較長的投資年限，追求潛在報酬機會。此外，與傳統金融商品相比，此檔基金與傳統金融商品 (如股、債等) 的連動性較低，相對不易受公開市場價格波動影響，有助於分散投資組合風險。
本次的基金經理公司第一金投信表示，公司的 DNA 是創新，這幾年積極邁向國際化，並朝向「另類投資」(Alternative Investment) 領域，探索資產管理的其他可能性。藉由此次與國泰世華銀行合作的機會，響應政策發行臺灣首檔可投資於私募股權基金之私募證券投資信託基金，共同打造亞洲資產管理中心，透過引進國際級多元商品，增加在地投資人投資標的選擇性，為高階資產管理市場長期發展注入活水。
國泰世華銀行近年來積極與橡樹資本、黑石集團及維梧資本等國際頂尖資產管理公司合作，提供台灣投資人更專業、多元的資產管理選擇。展望未來，隨著國泰金控 (2882-TW) 推動資產管理國際化，助力台灣成為亞洲資產管理中心，國泰世華銀行將持續引進國際級金融服務，協助投資人實現資產增值與財務安全。
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