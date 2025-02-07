國泰世華銀攜第一金投信、維梧資本 推全台首檔生技私募股權基金

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-07 12:37

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為協助台灣高資產客戶掌握國際投資機會，國泰世華銀行攜手創新不遺餘力的第一金投信，及擁有逾 20 年醫療健康領域投資經驗的國際資產管理公司維梧資本 (VIVO Capital)，共同推出全台首檔投資於「生技私募股權基金」之私募證券投資信託基金，成為 2023 年金管會放寬私募證券投資信託基金投資規範後，正式取得金管會核備成立的首例。

隨著全球邁入高齡化時代，醫療需求攀升，各國政府均積極布局，加上人工智慧 (AI) 技術高速發展，創新醫療與生技產業成為全球機構法人高度關注的領域，台灣已投入百億資金於技術研發，生技產業可望接續半導體產業成為下一個兆元產業。

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本次推出的台灣首檔投資於「生技私募股權基金」之私募證券投資信託基金，即專注於生技醫療產業，憑藉維梧資本的資深研究團隊與專業投資策略，能進一步強化此基金競爭優勢。

台灣的「專業投資人 (PI)」能透過國泰世華銀行的信託平台直接參與投資，打破過往由於「私募股權基金」架構複雜、申購門檻較高，且銷售通路有限，在台灣多以機構法人或家族辦公室為主要投資者之限制。

同時，此檔「生技私募股權基金」採用有限合夥架構，與投資人共享投資成果，透過專業管理與較長的投資年限，追求潛在報酬機會。此外，與傳統金融商品相比，此檔基金與傳統金融商品 (如股、債等) 的連動性較低，相對不易受公開市場價格波動影響，有助於分散投資組合風險。