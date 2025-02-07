AMD背刺太深 英特爾資料中心CPU銷量恐創14年新低
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 16:50
受到超微半導體 (AMD-US) 的強勢競爭壓力，英特爾 (INTC-US) 2024 年資料中心 CPU 銷量恐創下 14 年以來新低，與 2021 年的高峰期相比，暴減 80%。
SemiAnalysis 數據顯示，英特爾伺服器處理器銷售量連續三年下滑，凸顯在消費性和伺服器 CPU 市場上，英特爾正逐漸被 AMD 擊敗。
由於雲端資料中心的興起，英特爾的資料中心 CPU 銷售量在 2010 年代中期開始急遽上升，當時，英特爾幾乎沒有任何真正的競爭對手。
在 2019 年的資料中心市場，受到 AMD 的激烈競爭影響，英特爾資料中心 CPU 在 2019 年的銷售量略有下降。隨後新冠疫情的影響， 對雲端運算的需求在 2020 年和 2021 年再次增加，進一步推動了英特爾伺服器 CPU 的銷售。
在 2019 年的資料中心市場，受到 AMD 的激烈競爭影響，英特爾資料中心 CPU 在 2019 年的銷售量略有下降。隨後受 COVID-19 新冠疫情的影響， 對雲端運算的需求在 2020 年和 2021 年再次增加，進一步推動了英特爾伺服器 CPU 的銷售。
然後，生成式 AI 需求的爆發，雲端服務廠商對於伺服器需求更多的由傳統伺服器轉向 AI 伺服器，英特爾在 2023 年的資料中心 CPU 銷售出現了崩潰，2024 年仍未止住下滑趨勢。
從英特爾最新公佈財報來看，與 2023 年相比，英特爾資料中心和人工智慧（AI）集團 2024 年營收增加了 1.82 億美元，主要是因為伺服器 CPU 收入的增加。而這主要得益於伺服器 CPU 平均售價比 2023 年成長了 12%，因為高核心數量的 CPU 產品組合增加了。
實際上，2024 年的伺服器 CPU 銷售量還是比 2023 年下降了 10%，原因是競爭環境中的需求下降以及高核心數的 CPU 產品組合的增加。
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