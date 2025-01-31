〈財報〉連三季走降！英特爾Q4業績優預期但本季展望黯淡 盤後股價仍漲近4%

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-01-31 13:10

‌



美國晶片大廠英特爾 (INTC-US) 周四 (30 日) 公佈 2024 財年第四季業績與本季財測數字，該公司上季營收年減 7% 至 142.6 億美元，連 3 季走降，但高於市場預期的 138.1 億美元，且調整後的每股獲利 (EPS) 為 0.13 美元，優於市場預期的 0.12 美元，但淨利則從一年前的 26.87 億美元轉為虧損 1.3 億美元。上述成績單發布後，英特爾盤後股價一度漲逾 4%。

周四財報是英特爾在前任執行長基辛格「被退休」後發布的首份業績成績單。在基辛格擔任執行長期間，英特爾在 PC 和伺服器領域的市佔率不斷被長期競爭對手超微蠶食，且在 AI 競賽中遠遠落後，投資數十億美元的代工業務較台積電更毫無優勢可言。

‌



雖然第四季營收和調整後的 EPS 均好於預期，但英特爾對 2025 財年第一季營收和 EPS 展望均不及預期。若扣除某些一次性專案，英特爾第四季調整後的凈利則年減 75% 至 6 億美元。

英特爾預估，2025 財年首季營收將介於 117 億至 127 億美元，預測區間平均值不如市場預期的 128.5 億美元，該晶片大廠還預期扣除部分專案後的 EPS 將達損益平衡，不如市場預期 EPS 將達 0.08 美元。

英特爾將本季財測疲軟歸咎於季節性因素和競爭等等，並稱客戶正在消化庫存。

英特爾上季營業獲利率年減 13.9% 至 2.9%，扣除某些一次性專案的營業獲利率為 9.6%，較一年前的 16.7% 下滑 7.1 個百分點。上季毛利潤為 55.84 億美元，不如 2023 年末季的 70.47 億美元，扣除某些一次性專案後的毛利潤為 60.01 億美元，不如一年前的 75.19 億美元。

英特爾第四季毛利率為 39.2%，較 2023 年末季的 45.7% 下降 6.5 個百分點，扣除某些一次性專案後的毛利率為 42.1%，不如一年前的 48.8%。